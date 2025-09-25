OBRT! Dinamo Zagreb ipak dolazi u Srbiju
PREŽIVELI su!
Iz Izraela stižu informacije da su fudbalski klubovi iz te zemlje izbegli izbacivanje iz svih takmičenja pod okriljem UEFA.
Reakcija iz Sjedinjenih Američkih Država stigla je uoči glasanja Izvršnog odbora UEFA o izbacivanju Izraelaca zbog ratovanja u pojasu Gaze.
Navodno bi odluka o izbacivanju izraelskih klubova prošla uverljivo da se glasanje održalo, ali zbog reakcije iz Amerike, isto je otkazano.
Navodno su američki diplomati direktno lobirali kod čelništva UEFA da glasanje ne dođe na dnevni red.
To je važno i za Dinamo iz Zagreba, koji će sledeće sedmice ipak morati na gostovanje izraelskom timu i to u - Srbiju.
U Bačkoj Topoli igraće protiv Makabija iz Tel Aviva u Ligi Evrope, a utakmica bi trebalo da počne u 21 sat.
