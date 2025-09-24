"MISLIM DA SMO MOGLI BOLJE": Miloš Veljković se oglasio posle utakmice Zvezda - Seltik

NIJE uspela Crvena zvezda da pobedi Seltik na startu Lige Evrope. Utakmica na stadionu "Rajko Mitić" završena je rezultatom 1:1, a posle meča se oglasio Miloš Veljković.

Žali za ishodom reprezentativac Srbije i ističe da je ekipa mogla i da trijumfuje protiv šampiona Škotske.

- Mislim da smo bili bolji sa loptom u prvom poluvremenu, da smo dominirali, u drugom poluvremenu smo gubili neke lopte i lošiji smo bili u tranziciji. Ušli smo u probleme. Mateus je fenomenalno reagovao kao i do sada cele sezone. Mislim da smo mogli bolje, imali smo šanse i da dobijemo utakmicu - rekao je Veljković.

Prokomentarisao je i kako je izgledala odbrana crveno-belih na ovom meču.

- Nije lako kada menjaš partnera, mislim da je odradio dobar posao. Kao što kažem, defanzivno smo stajali okej, pogotovo prvo poluvreme, drugo je bilo teže zbog tranzicije i mislim da sa loptom možemo bolje. Onda bi rezultat bio drugačiji - zaključio je iskusni štoper.

Podsetimo, Crvena zvezda drugu utakmicu u ovom takmičenju igra 2. otkobra protiv Porta od 21 sat.

