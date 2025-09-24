"MISLIM DA SMO MOGLI BOLJE": Miloš Veljković se oglasio posle utakmice Zvezda - Seltik
NIJE uspela Crvena zvezda da pobedi Seltik na startu Lige Evrope. Utakmica na stadionu "Rajko Mitić" završena je rezultatom 1:1, a posle meča se oglasio Miloš Veljković.
Žali za ishodom reprezentativac Srbije i ističe da je ekipa mogla i da trijumfuje protiv šampiona Škotske.
- Mislim da smo bili bolji sa loptom u prvom poluvremenu, da smo dominirali, u drugom poluvremenu smo gubili neke lopte i lošiji smo bili u tranziciji. Ušli smo u probleme. Mateus je fenomenalno reagovao kao i do sada cele sezone. Mislim da smo mogli bolje, imali smo šanse i da dobijemo utakmicu - rekao je Veljković.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Prokomentarisao je i kako je izgledala odbrana crveno-belih na ovom meču.
- Nije lako kada menjaš partnera, mislim da je odradio dobar posao. Kao što kažem, defanzivno smo stajali okej, pogotovo prvo poluvreme, drugo je bilo teže zbog tranzicije i mislim da sa loptom možemo bolje. Onda bi rezultat bio drugačiji - zaključio je iskusni štoper.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Podsetimo, Crvena zvezda drugu utakmicu u ovom takmičenju igra 2. otkobra protiv Porta od 21 sat.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KAKAV TRILER! Zvezda i Seltik po pljusku odigrali čudesan meč Lige Evrope na Marakani! (VIDEO)
24. 09. 2025. u 22:58 >> 22:58
HRVATI, SMIRITE SE! Srbi otkrili šta se tačno desilo u Zagrebu
24. 09. 2025. u 14:07
OKRŠAJ BIVŠIH PRVAKA EVROPE: Delije će obradovati ovaj podatak - Seltik nikada nije pobedio na gostovanju srpskim klubovima
Crvena zvezda igra svoju prvu utakmicu u Ligi Evrope. Na stadionu "Rajko Mitić" srpski prvak dočekuje škotskog šampiona Seltik.
24. 09. 2025. u 07:30
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)