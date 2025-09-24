ZVEZDA IMA ŠANSU U GRACU: Šturm porazom počeo učešće u Ligi Evrope
ŠTURM iz Graca je rival Crvene zvezde u Ligi Evrope. Austrijski klub je odigrao prvu utakmicu i poražen je sa 2:0 od Midtjilanda u gostima.
Idealno je susret otvorio domaćin. Igrao se 7. minut kad je Oliver Kristensen zatresao sopstvenu mrežu.
Kad se ovako rano primi gol jako je teško vratiti se, posebno što mora da se menja koncept igre koji je planiran.
Ipak, rezultat je bio otvoren sve do 89. minuta kad je susret rešio Osman Diao koji je zatresao mrežu rivala i doneo tri boda Midtjilandu.
Podsetimo, Crvena zvezda u Gracu gostuje 11. decembra od 18.45.
