SPREČEN POKOLJ NAVIJAČA! Pred meč Lige Evrope policija pronašla noževe, čekiće, štangle, boksere - uhapšeno više od 100 huligana!

Policija je sprečila pokolj navijača u poslednji čas.

Foto: Goran Čvorović

Više od 100 navijača Rome uhapšeno je u utorak uveče u Nici zbog pokušaja izazivanja nereda u uoči večerašnje fudbalske utakmice prvog kola Lige Evrope, preneo je RMC Sport.

Francuski mediji navode da su navijači Rome pokušali da isprovociraju pristalice domaćeg tima.

Bezbednosne kamere su pomogle da se presretnu italijanski navijači koji su se približavali starom delu grada u Nici, a od njih su oduzete gvozdene šipke i bokseri od mesinga.





Prefektura Nice saopštila je da je uhapsila 102 osobe, koje su identifikovane kao "naoružani najvatreniji navijači Rome".





24.09.2025, Nice🇫🇷 - As Roma🇮🇹, 102 Italian Ultras supporters of the Curva Sud Roma, arrested in Nice, were arrested and taken into custody for possession of weapons. Iron bars, broom handles, knives, hammers, stab-proof vests, smoke bombs, agricultural spray, tear gas, and… pic.twitter.com/bXRNm5YGBn — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 24, 2025



Utakmica između fudbalera Nice i Rome igra se od 21 čas.



