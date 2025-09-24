Fudbal

SPREČEN POKOLJ NAVIJAČA! Pred meč Lige Evrope policija pronašla noževe, čekiće, štangle, boksere - uhapšeno više od 100 huligana!

24. 09. 2025. u 19:36

Policija je sprečila pokolj navijača u poslednji čas.

СПРЕЧЕН ПОКОЉ НАВИЈАЧА! Пред меч Лиге Европе полиција пронашла ножеве, чекиће, штангле, боксере - ухапшено више од 100 хулигана!

Foto: Goran Čvorović

Više od 100 navijača Rome uhapšeno je u utorak uveče u Nici zbog pokušaja izazivanja nereda u uoči večerašnje fudbalske utakmice prvog kola Lige Evrope, preneo je RMC Sport.

Francuski mediji navode da su navijači Rome pokušali da isprovociraju pristalice domaćeg tima.

Bezbednosne kamere su pomogle da se presretnu italijanski navijači koji su se približavali starom delu grada u Nici, a od njih su oduzete gvozdene šipke i bokseri od mesinga.


Prefektura Nice saopštila je da je uhapsila 102 osobe, koje su identifikovane kao "naoružani najvatreniji navijači Rome".


"Policija je zaustavila navijače Rome i zaplenila oružje, koje je pronađeno kod njih", navodi se u saopštenju, a lokalni mediji navode da su tom prilikom oduzeti i noževi, i čekići, svojevrsni panciri, kao i pomenute štangle, bokseri, ali i dimne bombe, suzavci...


Utakmica između fudbalera Nice i Rome igra se od 21 čas.
 

Poznati

POSLEDNjE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju

JEDNA od najvećih evropskih filmskih diva 20. veka, Klaudija Kardinale, čija su se lica i glas urezali u istoriju svetske kinematografije kroz remek-dela Federika Felinija, Ljukina Viskontija i Serđa Leonea, preminula je u 87. godini. Njenu smrt potvrdio je agent Loren Savri, navodeći da je slavna glumica umrla u Nemuru, nedaleko od Pariza.

24. 09. 2025. u 12:32

