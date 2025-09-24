SPREČEN POKOLJ NAVIJAČA! Pred meč Lige Evrope policija pronašla noževe, čekiće, štangle, boksere - uhapšeno više od 100 huligana!
Policija je sprečila pokolj navijača u poslednji čas.
Više od 100 navijača Rome uhapšeno je u utorak uveče u Nici zbog pokušaja izazivanja nereda u uoči večerašnje fudbalske utakmice prvog kola Lige Evrope, preneo je RMC Sport.
Francuski mediji navode da su navijači Rome pokušali da isprovociraju pristalice domaćeg tima.
Bezbednosne kamere su pomogle da se presretnu italijanski navijači koji su se približavali starom delu grada u Nici, a od njih su oduzete gvozdene šipke i bokseri od mesinga.
Prefektura Nice saopštila je da je uhapsila 102 osobe, koje su identifikovane kao "naoružani najvatreniji navijači Rome".
Utakmica između fudbalera Nice i Rome igra se od 21 čas.
