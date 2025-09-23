SRAMOTA! Evo kako su pokušali Srbiju da pokradu na Svetskom prvenstvu

MUŠKA odbojkaška reprezentacija Srbije igra u osmini finala Svetskog prvenstva protiv Irana.

Foto: Printskrin

"Orlovi" su dobili prvi set 25:23 i imaju prednost na startu meča. Međutim, videli smo jedan sramotan potez. Sudije su očigledno pogrešile na štetu Srbije, a onda nisu htele to da priznaju.

Naime, pri rezultatu 9:9 svirale su sudije našem tehničaru Nikoli Jovoviću da je prešao preko mreže rukom, ali naš selektor George Krecu je na nagovor svojih igrača odmah tražio video proveru.

Stala je igra, a kada smo videli da na snimku jasno prsti Jovovića stoji na svojoj strani mreže sudije su rekle da je čelendž neuspešan. To je iznerviralo srpske odbojkaše.

Pojurili su svi naši igrači ka sudiji, a najburnije je reagovao upravo Jovović. Jedva je Dražen Luburić smirio svoje saigrače i sam prišao arbitru. Videli smo dugu raspravu, a nakon ubeđivanja ipak je naš tim uspeo da ubedi sudije da su pogrešili. Kada je poen ponovljen uzeli smo ga i do kraja seta je Srbija izdržala i povela je sa 1:0.

