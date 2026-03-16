PAKAO JE BLAGA REČ! Zvezdu u rasporedu čekaju dva večita derbija! Tu je i tandem velikana Evrolige!

Nezapamćeni izazovi za samo 14 dana.

Foto: Profimedia

Ubedljiv poraz doživeli su košarkaši Crvene zvezde u sarajevskoj Zetri od Dubaija rezultatom 91:114 u trećem kolu Top 8 faze ABA lige.

Izabranici Saše Obradovića doživeli su bolni pad, posle velike pobede nad evropskim prvakom Fenerbahčeom u Evroligi, ali ih tek čekaju "pakleni" izazovi.

Naime, tim sa Malog Kalemegdana ima prenatrpan raspored, pošto će u naredne dve nedelje odigrati čak šest mečeva.

Naime, od od 20. marta do 2. aprila odigrati, crveno-bele čekaju dva večita derbija protiv Partizana, ali i izazovi sa španskim velikanima.

Ne treba zaboraviti da osvajača "Kupa Radivoja Koraća" čekaju izazovi u regionalnom takmičenju, gde već kaskaju za vodećim tandemom iz Humske i Emirata.

"Pakao" počinje od sledećeg gostovanja Panatinaikosu 20. marta od 20.15, samo dva dana kasnije (20.30) igra se večiti derbi u ABA ligi, a Zvezda je domaćin crno-belima.

Turneja po Španiji i "duplo kolo" donosi duele protiv Baskonije 25. marta i dva dana potom, kada je rival Barselona, oba duela počinju od 20.30 časoa.

Šansa da se Zvezda osveti Dubaiju za bolan poraz iz regionalnog takmičenja, biće 30. marta od 19 časova u Beogradu 30. marta.

Krug zatvara novi večiti derbi protiv Partizana, ovog puta u Evroligi 2. aprila od 20 sati, Obradovićev tim biće domaćin u tom okršaju.

