MARAKANA ĆE DA GORI! Rasprodata istočna tribina za meč Crvena zvezda - Seltik

Fudbaleri Crvene zvezde sutra na svom terenu dočekuju ekipu Seltika u ovkiru prvog kola Lige Evrope.

Foto: N.Skenderija

Ulaznice za meč su odavno puštene u prodaju, a danas je sa stadiona “Rajko Mitić” stigla informacija da je istočna tribina u potpunosti rasprodata za duel sa timom iz Škotske.

Očekuje se da do sutrašnjeg meča bude rasprodato još ulaznica, a utakmica je zakazana za 21.

Zvezda pored Seltika u Ligi Evrope kod kuće igra još sa francuskim Lilom, rumunskim FCSB, kao i španskom Seltom Vigo.

