MARAKANA ĆE DA GORI! Rasprodata istočna tribina za meč Crvena zvezda - Seltik
Fudbaleri Crvene zvezde sutra na svom terenu dočekuju ekipu Seltika u ovkiru prvog kola Lige Evrope.
Ulaznice za meč su odavno puštene u prodaju, a danas je sa stadiona “Rajko Mitić” stigla informacija da je istočna tribina u potpunosti rasprodata za duel sa timom iz Škotske.
Očekuje se da do sutrašnjeg meča bude rasprodato još ulaznica, a utakmica je zakazana za 21.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Zvezda pored Seltika u Ligi Evrope kod kuće igra još sa francuskim Lilom, rumunskim FCSB, kao i španskom Seltom Vigo.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.
22. 09. 2025. u 20:06
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)