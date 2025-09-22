NEVIĐENA FRKA U ITALIJI! AC Milan i Inter napuštaju Milano?!
Dva čuvena fudbalska kluba iz Milana, Internacionale, širom sveta poznatiji kao Inter, i AC Milan, možda ne budu više u tom italijanskom gradu.
Tu pretnju izneo je predsednik Intera, Đuzepe "Bepe" Marota a odnosi se na dugogodišnji spor oko stadiona San Siro / Đuzepe Meaca, koji dele dva giganta.
Uoči meča sa Sasuolom, Marota je u intervjuu izrazio frustraciju zbog zastoja u planovima za novi stadion ili renoviranje postojećeg, optužujući političare da su "konzervativni i neinovativni" i da ne shvataju značaj Milana kao socio-ekonomskog i kulturnog centra.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
On je naglasio da čuveni stadion više ne ispunjava kriterijume za organizovanje finala Lige šampiona i podsetio da nije ni uključen u spisak stadiona za EURO 2032, što je nazvao "prilično sramotnom situacijom" jer se "fudbal u Milanu potiskuje u stranu".
Marota je direktno zapretio da će, ako se stvar ne reši, "Inter i Milan morati da odu negde drugde", dodajući da "to ne bi bilo dobro za grad".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Sve ovo se dešava u ključnoj nedelji za sudbinu San Sira:
Gradsko veće Milana mora da odobri prodaju stadiona i okolnog zemljišta klubovima pre 10. novembra, inače će stupiti na snagu određena arhitektonska ograničenja, što bi blokiralo sve intervencije.
U veću je već došlo do sukoba oko ove odluke, a Marota je izrazio nadu da će "prevladati zdrav razum" i pohvalio rad gradonačelnika Sale, ali je jasno da klubovi vide novi stadion kao neophodan za konkurentnost sa drugim evropskim gigantima.
Sama situacija nije nova – klubovi već godinama planiraju modernizaciju, ali birokratske prepreke i lokalni otpori su ih usporavali, a sada i doveli do alarmantnog stanja.
Ako vas fudbal, ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
DENVER SVE JAČI - STIGLA "LEGENDA LEJKERSA"! Nikola Jokić dobio novog saigrača (VIDEO)
22. 09. 2025. u 16:39
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su "delije" uradile "grobarima" izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a tokom same utakmice bilo je vrlo zanimljivo i van stadiona na kome je odigrana.
22. 09. 2025. u 15:41
UMRO VELIKI GLUMAC Petrovci: "Albanci me zvali 'srpski špijun', a kad treba - 'patriota'! Znam šta sam - nikad me niko nije kupio"
GLUMAC i profesor glume Enver Petrovci preminuo je danas u 72. godini, a jednu od poslednjih uloga odigrao je između ostalog u filmu "Ruski konzul", seriji "Klan", "Južnom vetru", "Senkama nad Balkanom", "Boljem životu"...
22. 09. 2025. u 16:07
Komentari (0)