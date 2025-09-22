NEVIĐENA FRKA U ITALIJI! AC Milan i Inter napuštaju Milano?!

Dva čuvena fudbalska kluba iz Milana, Internacionale, širom sveta poznatiji kao Inter, i AC Milan, možda ne budu više u tom italijanskom gradu.

FOTO: Tanjug/AP

Tu pretnju izneo je predsednik Intera, Đuzepe "Bepe" Marota a odnosi se na dugogodišnji spor oko stadiona San Siro / Đuzepe Meaca, koji dele dva giganta.

Uoči meča sa Sasuolom, Marota je u intervjuu izrazio frustraciju zbog zastoja u planovima za novi stadion ili renoviranje postojećeg, optužujući političare da su "konzervativni i neinovativni" i da ne shvataju značaj Milana kao socio-ekonomskog i kulturnog centra.

On je naglasio da čuveni stadion više ne ispunjava kriterijume za organizovanje finala Lige šampiona i podsetio da nije ni uključen u spisak stadiona za EURO 2032, što je nazvao "prilično sramotnom situacijom" jer se "fudbal u Milanu potiskuje u stranu".

STadion San Siro / Đuzepe Meaca / Foto: A.Ilić

Marota je direktno zapretio da će, ako se stvar ne reši, "Inter i Milan morati da odu negde drugde", dodajući da "to ne bi bilo dobro za grad".

Sve ovo se dešava u ključnoj nedelji za sudbinu San Sira:

Gradsko veće Milana mora da odobri prodaju stadiona i okolnog zemljišta klubovima pre 10. novembra, inače će stupiti na snagu određena arhitektonska ograničenja, što bi blokiralo sve intervencije.

U veću je već došlo do sukoba oko ove odluke, a Marota je izrazio nadu da će "prevladati zdrav razum" i pohvalio rad gradonačelnika Sale, ali je jasno da klubovi vide novi stadion kao neophodan za konkurentnost sa drugim evropskim gigantima.

Stadion na kome Inter i Milan igraju svoje mečeve u Milanu (Đuzepe Meaca / San Siro) / FOTO: A.Ilic

Sama situacija nije nova – klubovi već godinama planiraju modernizaciju, ali birokratske prepreke i lokalni otpori su ih usporavali, a sada i doveli do alarmantnog stanja.

