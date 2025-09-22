KAKVA ODLUKA! Proglašen najbolji fudbaler sveta! (VIDEO)

Zlatna lopta Frans fudbala ima novog vlasnika.

Dobitnik ovog prestižnog priznanja, za nezvaničnog "najboljeg fudbalera na svetu", je Usman Dembele iz Pari Sen Žermena (koji je zbog dodele priznanja propustio gostovanje ljutom rivalu, Olimpiku u Marselju, a ovaj to iskoristio da prvi put posle 14 godina dobije pariske "svece" na Velodromu, i to sa 1:0).



Usman Dembele se i smatrao glavnim favoritom zbog svoje dominantne uloge u PSŽ-ovoj sezoni, u kojoj je predvodio tim do prvog osvajanja Lige šampiona u istoriji kluba, uz domaće trofeje.

U sezoni 2024/2025, Dembele je postigao 33 gola i imao 18 asistencija u svim takmičenjima (uključujući 21 gol i sedam dodavanja "za" pogodak u Ligi 1, što je bilo najviše u šampionatu Francuske). I, pritom, sa ukupno 51 gol+asistencija u 60 utakmica – prestigao je u jednoj sezoni učinak koji je u čak četiri ukupno ostvario u Barseloni.

Njegova sposobnost da koristi obe noge, brzina i kreativnost u napadu bili su ključni za PSŽ-ov uspeh, a analitičari ističu da je ova sezona bila "prelomna" za njega nakon povreda u prošlosti, zbog čega je i postao vođa tima.

S druge strane, Lamin Jamal, 18-godišnji vunderkind Barselone, isticao se kao glavni konkurent zahvaljujući svojoj senzacionalnoj sezoni u kojoj je pomogao klubu da osvoji domaću "trostruku krunu" (La Ligu, Kup Kralja i Superkup Španije) uz 21 gol i 25 asistencija u 62 utakmice.

Njegov učinak je bio impresivan za tako mladog igrača – kombinovao je brzinu, čudesnu tehniku, ali i izvrsan pregled igre, zbog čega već drugu sezonu važi za jednog od najboljih asistenata u Evropi. Uostalom, da nije takav, ne bi ga kladionice u jednom trenutku postavile za favorita za Zlatnu loptu nakon njegovih sjajnih izdanja u UEFA Ligi šampiona.

On je, potencijalno, višestruki dobitnik ovog priznanja (da je sada dobio, bio bi najmlađi ikada), ali se pred dodelu isticalo da je Dembele, ipak, postao klupski prvak Evrope, što je možda i presudilo kome će pripasti laskavo prizanje.

Nije Lamin otišao praznih šaka iz Pariza - tamo je, naime, ispisao istoriju kao prvi koji je dvaput proglašen za najboljeg mladog fudbalera sveta, pa je tako i ove, kao i 2024. godine, podigao "Kope trofej".

Koliko se slika fudbala izmenila za godinu dana?

Podsetimo, prošle godine poredak Top 10 u izboru za Zlatnu loptu Frans fudbala izgledao je ovako:

1. Rodri

2. Vinisijus Žunior

3. Džud Belingem

4. Dani Karvahal

5. Erling Holand

6. Kilijan Mbape

7. Lautaro Martinez

8. Lamin Jamal

9. Toni Kros

10. Hari Kejn

A lista najboljih fudbalera sveta, za 2025., ovako:

1. Usman Debele

2. Lamin Jamal

3. Vitinja

4. Mohamed Salah

5. Rafinja

6. Ašraf Hakimi

7. Kilijan Mbape

8. Kol Palmer

9. Đanluiđi Donaruma

10. Nuno Mendeš

