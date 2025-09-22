KAKVA ODLUKA! Proglašen najbolji fudbaler sveta! (VIDEO)
Zlatna lopta Frans fudbala ima novog vlasnika.
Dobitnik ovog prestižnog priznanja, za nezvaničnog "najboljeg fudbalera na svetu", je Usman Dembele iz Pari Sen Žermena (koji je zbog dodele priznanja propustio gostovanje ljutom rivalu, Olimpiku u Marselju, a ovaj to iskoristio da prvi put posle 14 godina dobije pariske "svece" na Velodromu, i to sa 1:0).
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Usman Dembele se i smatrao glavnim favoritom zbog svoje dominantne uloge u PSŽ-ovoj sezoni, u kojoj je predvodio tim do prvog osvajanja Lige šampiona u istoriji kluba, uz domaće trofeje.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U sezoni 2024/2025, Dembele je postigao 33 gola i imao 18 asistencija u svim takmičenjima (uključujući 21 gol i sedam dodavanja "za" pogodak u Ligi 1, što je bilo najviše u šampionatu Francuske). I, pritom, sa ukupno 51 gol+asistencija u 60 utakmica – prestigao je u jednoj sezoni učinak koji je u čak četiri ukupno ostvario u Barseloni.
Njegova sposobnost da koristi obe noge, brzina i kreativnost u napadu bili su ključni za PSŽ-ov uspeh, a analitičari ističu da je ova sezona bila "prelomna" za njega nakon povreda u prošlosti, zbog čega je i postao vođa tima.
S druge strane, Lamin Jamal, 18-godišnji vunderkind Barselone, isticao se kao glavni konkurent zahvaljujući svojoj senzacionalnoj sezoni u kojoj je pomogao klubu da osvoji domaću "trostruku krunu" (La Ligu, Kup Kralja i Superkup Španije) uz 21 gol i 25 asistencija u 62 utakmice.
Njegov učinak je bio impresivan za tako mladog igrača – kombinovao je brzinu, čudesnu tehniku, ali i izvrsan pregled igre, zbog čega već drugu sezonu važi za jednog od najboljih asistenata u Evropi. Uostalom, da nije takav, ne bi ga kladionice u jednom trenutku postavile za favorita za Zlatnu loptu nakon njegovih sjajnih izdanja u UEFA Ligi šampiona.
On je, potencijalno, višestruki dobitnik ovog priznanja (da je sada dobio, bio bi najmlađi ikada), ali se pred dodelu isticalo da je Dembele, ipak, postao klupski prvak Evrope, što je možda i presudilo kome će pripasti laskavo prizanje.
Nije Lamin otišao praznih šaka iz Pariza - tamo je, naime, ispisao istoriju kao prvi koji je dvaput proglašen za najboljeg mladog fudbalera sveta, pa je tako i ove, kao i 2024. godine, podigao "Kope trofej".
Koliko se slika fudbala izmenila za godinu dana?
Podsetimo, prošle godine poredak Top 10 u izboru za Zlatnu loptu Frans fudbala izgledao je ovako:
1. Rodri
2. Vinisijus Žunior
3. Džud Belingem
4. Dani Karvahal
5. Erling Holand
6. Kilijan Mbape
7. Lautaro Martinez
8. Lamin Jamal
9. Toni Kros
10. Hari Kejn
A lista najboljih fudbalera sveta, za 2025., ovako:
1. Usman Debele
2. Lamin Jamal
3. Vitinja
4. Mohamed Salah
5. Rafinja
6. Ašraf Hakimi
7. Kilijan Mbape
8. Kol Palmer
9. Đanluiđi Donaruma
10. Nuno Mendeš
Ne propustite:
POZLAĆEN USMAN DEMBELE: Prva reakcija najboljeg fudbalera sveta - i ko je sve dobio nagrade u čudesnoj pariskoj noći
Ako vas fudbal, ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
DENVER SVE JAČI - STIGLA "LEGENDA LEJKERSA"! Nikola Jokić dobio novog saigrača (VIDEO)
22. 09. 2025. u 16:39
RUSKA ELITA STIŽE U BEOGRAD! Putinova "desna ruka": Dolazimo zbog vaše religije!
22. 09. 2025. u 20:06
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
RUSKA ELITA STIŽE U BEOGRAD! Putinova "desna ruka": Dolazimo zbog vaše religije!
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.
22. 09. 2025. u 20:06
UMRO VELIKI GLUMAC Petrovci: "Albanci me zvali 'srpski špijun', a kad treba - 'patriota'! Znam šta sam - nikad me niko nije kupio"
GLUMAC i profesor glume Enver Petrovci preminuo je danas u 72. godini, a jednu od poslednjih uloga odigrao je između ostalog u filmu "Ruski konzul", seriji "Klan", "Južnom vetru", "Senkama nad Balkanom", "Boljem životu"...
22. 09. 2025. u 16:07
Komentari (0)