DOSAD NEVIĐENO! Evo kako su "delije" i fudbaleri Zvezde slavili istorijsku pobedu u večitom derbiju na stadionu Partizana (FOTO)
Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a epilog je - istorijski, pa je i slavlje bilo takvo.
Podsetimo, prvi put posle 1971. godine, neko je uspeo da dvaput u nizu kao gost ostvari pobede u večitim derbijima.
Do danas, poslednji put su "večiti" igrali za bodove u Humskoj 23. septembra 2024, a tada su crveno-beli trijumfovali sa 0:4.
A onda je usledila dramatična pobeda u 177. derbiju.
I, potom, veliko slavlje.
Ali, ne samo da su fudbaleri Zvezde došli pred severnu tribinu stadiona Partizana, što je nekako uobičajeno, već se jedan od njih, strelac (ispostavilo se - odlučujućeg) pogotka, popeo na ogradu da vodi navijanje.
U pitanju je bio Nemanja Radonjić, koji se ne samo popeo među vođe "delija", već uzeo i megafon, pa vodio navijanje najvatrenijih pristalica crveno-belih.
Evo i nekih fotografija sa tog slavlja Zvezdinih fudbalera i njenih navijača:
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
