GOL KOJI JE UZBURKAO STRASTI U HUMSKOJ! Partizan je ovako iznenadio Zvezdu u 177. večitom derbiju (VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a i u drugom poluvremenu konačno su razlog za slavlje imali i "grobari".
Igrao se 74. minut kada je Jovan Milošević smanjio rezultatski zaostatak na 1:2.
Po levojk strani se probio Jurčević, a u nastavku te akcije, golgeter crno-belih je "iz prve" šutirao iz blizine i, poslavši loptu pod prečku Zvezdinog gola, uneo dramu u ovu utakmicu.
Evo i video snimka tog gola:
Podsetimo, prenos derbija Partizan - Crvena zvezda možete uživo da pratite na portalu "Novosti".
