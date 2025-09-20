Fudbal

GOL KOJI JE UZBURKAO STRASTI U HUMSKOJ! Partizan je ovako iznenadio Zvezdu u 177. večitom derbiju (VIDEO)

Новости онлине

20. 09. 2025. u 20:49

Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a i u drugom poluvremenu konačno su razlog za slavlje imali i "grobari".

ГОЛ КОЈИ ЈЕ УЗБУРКАО СТРАСТИ У ХУМСКОЈ! Партизан је овако изненадио Звезду у 177. вечитом дербију (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Arena sport

Igrao se 74. minut kada je Jovan Milošević smanjio rezultatski zaostatak na 1:2.

Po levojk strani se probio Jurčević, a u nastavku te akcije, golgeter crno-belih je "iz prve" šutirao iz blizine i, poslavši loptu pod prečku Zvezdinog gola, uneo dramu u ovu utakmicu.

Evo i video snimka tog gola:

Podsetimo, prenos derbija Partizan - Crvena zvezda možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

