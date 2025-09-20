Fudbal

"MRTAV UGAO"? PA, ŠTA! Ovako je Zvezda došla do duplo veće prednosti u 177. večitom derbiju (VIDEO)

Новости онлине

20. 09. 2025. u 20:35

Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a i u drugom poluvremenu razlog za veliko slavlje imale su "delije".

Foto: Printskrin/Arena sport

Igrao se 60. minut kada je prvak Srbije udvostručio prednost.

Ivanić se probijao po levoj strani kaznenog prostora Partizana, pa krenuo da se "vraća", a onda iznenadno, između dvojice rivala, poslao loptu napred, gde je utrčao Radonjić.

On je vrlo vešto, levicom, iz "mrtvog ugla", matirao golmana crno-belih, za novu radost "delija".

Podsetimo, prenos derbija Partizan - Crvena zvezda možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

