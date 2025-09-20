"MRTAV UGAO"? PA, ŠTA! Ovako je Zvezda došla do duplo veće prednosti u 177. večitom derbiju (VIDEO)

Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a i u drugom poluvremenu razlog za veliko slavlje imale su "delije".

Igrao se 60. minut kada je prvak Srbije udvostručio prednost.

Ivanić se probijao po levoj strani kaznenog prostora Partizana, pa krenuo da se "vraća", a onda iznenadno, između dvojice rivala, poslao loptu napred, gde je utrčao Radonjić.

On je vrlo vešto, levicom, iz "mrtvog ugla", matirao golmana crno-belih, za novu radost "delija".

