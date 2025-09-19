ŠPANAC PUN HVALE ZA VELJKA MILOSAVLJEVIĆA: Nije igrač za budućnost, on je fudbaler za Bornmut

MLADI srpski fudbaler zadivio je sve na debiju za Bornmut. Zadovoljan onim što je prikazao bio je i trener "trešnjica" Andoni Iraola.

FOTO: Profimedia

Španac je otkrio kad su ljudi iz kluba shvatili da je bivši igrač Crvene zvezde postao dostojan da nosi dres ovog člana Premijer lige.

- Milosavljević je na početku posmatran kao igrač za budućnost, ali posmatrajući ga tokom leta u kvalifikacijama za Ligu šampiona, postali smo uvereni da je on fudbaler za Bornmut - rekao je Iraola novinarima pred meč sa Njukaslom.

Istakao je i to da mu je u svemu pomogao stari sunarodnik Đorđe Petrović.

- Izgleda zrelo za svoje godine. Svakodnevno marljivo trenira i deluje prilično pouzdano na terenu. Na debiju nije izgledao nervozno na terenu, a tome su doprineli i saveti Petrovića, koji mu je takoreći stariji brat - zaključio je Iraola.

Podsetimo, Bornmut - Njukasl igra se u nedelju od 15 časova.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“