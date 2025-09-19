Fudbal

ŠPANAC PUN HVALE ZA VELJKA MILOSAVLJEVIĆA: Nije igrač za budućnost, on je fudbaler za Bornmut

Časlav Vuković

19. 09. 2025. u 22:50

MLADI srpski fudbaler zadivio je sve na debiju za Bornmut. Zadovoljan onim što je prikazao bio je i trener "trešnjica" Andoni Iraola.

ШПАНАЦ ПУН ХВАЛЕ ЗА ВЕЉКА МИЛОСАВЉЕВИЋА: Није играч за будућност, он је фудбалер за Борнмут

FOTO: Profimedia

Španac je otkrio kad su ljudi iz kluba shvatili da je bivši igrač Crvene zvezde postao dostojan da nosi dres ovog člana Premijer lige.

- Milosavljević je na početku posmatran kao igrač za budućnost, ali posmatrajući ga tokom leta u kvalifikacijama za Ligu šampiona, postali smo uvereni da je on fudbaler za Bornmut - rekao je Iraola novinarima pred meč sa Njukaslom.

Istakao je i to da mu je u svemu pomogao stari sunarodnik Đorđe Petrović.

- Izgleda zrelo za svoje godine. Svakodnevno marljivo trenira i deluje prilično pouzdano na terenu. Na debiju nije izgledao nervozno na terenu, a tome su doprineli i saveti Petrovića, koji mu je takoreći stariji brat - zaključio je Iraola.

Podsetimo, Bornmut - Njukasl igra se u nedelju od 15 časova.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NE ŽURI NAM SE KUĆI: Odbojkaši posle pobede i elimanacije Brazila imaju otvoren put do polufinala SP
Ostali sportovi

0 1

NE ŽURI NAM SE KUĆI: Odbojkaši posle pobede i elimanacije Brazila imaju otvoren put do polufinala SP

OD gubitnika do pobednika. Taj put su prešli naši odbojkaši za šest dana na Svetskom prvenstvu u Manili. Prerano otpisani "orlovi" precrtali su Kinu i Brazil i zakazali duel u utorak, 23. septembra (14.00) sa Iranom u osminifinala. I imaju realne šanse da se domognu polufinala. Zato i poručuju na snimicama posle velike pobede nad "kariokama" da im se ne žuri kući.

19. 09. 2025. u 21:39

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)