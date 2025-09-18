DA LI ĆE MU TURSKA OVU UVREDU IKADA OPROSTITI?! Murinjo je možda "poseban", ali ovo što je sada izgovorio...

Novi trener fudbalera Benfike Žoze Murinjo izjavio je danas da je portugalski klub njegov nivo i dodao da Fenerbahče to nije bio ni u kulturološkom, ni u fudbalskom smislu.

Murinjo je danas predstavljen kao novi trener Benfike, a u portugalski klub se vratio posle 25 godina.





"Imam toliko emocija, ali verujem da mi iskustvo pomaže da ih kontrolišem. Ja sam trener jednog od najvećih klubova na svetu. Prošlo je 25 godina, ali nisam ovde da slavim svoju karijeru. To je 25 godina u kojima sam imao priliku da radim u najvažnijim klubovima sveta. Nijedan od ostalih velikih klubova koje sam trenirao nije učinio da se osećam toliko počastvovano, odgovorno i motivisano kao kada sam trener Benfike. Reči ponekad lete s vetrom, ali činjenice ostaju, a obećanje je jasno, živeću za Benfiku, za moju misiju", rekao je Murinjo na konferenciji za medije.



On je naveo da je napravio grešku kada je odlučio da trenira Fenerbahče, u kojem je pre tri nedelje dobio otkaz.





"Napravio sam grešku odlaskom u Fenerbahče, ali sam dao sve do poslednjeg dana. Ne kajem se, jer žaljenje u životu ničemu ne služi, ali svest o tome šta smo uradili dobro, a šta loše, postoji. To nije moj kulturološki nivo, a ni fudbalski. Moja dosadašnja karijera je bila bogata. Benfika je povratak na moj nivo, odnosno treniranju najvećih klubova na svetu", izjavio je novi trener portugalskog velikana.

Čuveni trener je istakao da se promenio i da je došao da pomogne Benfiki da pobeđuje.

"Dolazim u Benfiku u drugačijoj fazi života i karijere. Postao sam bolja osoba - manje egocentričan, više usmeren na druge i na radost koju mogu doneti drugima. Ja nisam važan, Benfika je važna, navijači Benfike su važni - oni su srce svakog kluba, a u Benfiki na još posebniji način. Igrači su važni", rekao je Murinjo.



Trener Benfike je dodao će završiti karijeru kada više ne bude osećao glad za uspehom.

"Prvi put u Benfiki bio sam na početku karijere, a sada sam u periodu zrelosti. Mogu objektivno reći da, ako neko misli da ću završiti karijeru za četiri ili pet godina, greši. Ja ću odlučiti kada je kraj i to ću učiniti kada osetim da više nemam istu strast. Ono što se promenilo je da sada imam veću glad za uspehom nego pre 25 godina, u potpuno drugačijem ljudskom kontekstu", izjavio je Murinjo.



Benfika se nalazi na četvrtom mestu na tabeli portugalskog prvenstva sa 10 bodova i utakmicom manje, dok je u prvom kolu Lige šampiona poražena na svom terenu od Karabaga sa 3:2 nakon čega je doskorašnji trener Bruno Laž dobio otkaz.



