Fudbal

DA LI ĆE MU TURSKA OVU UVREDU IKADA OPROSTITI?! Murinjo je možda "poseban", ali ovo što je sada izgovorio...

Новости онлине

18. 09. 2025. u 22:15

Novi trener fudbalera Benfike Žoze Murinjo izjavio je danas da je portugalski klub njegov nivo i dodao da Fenerbahče to nije bio ni u kulturološkom, ni u fudbalskom smislu.

ДА ЛИ ЋЕ МУ ТУРСКА ОВУ УВРЕДУ ИКАДА ОПРОСТИТИ?! Мурињо је можда посебан, али ово што је сада изговорио...

FOTO: Tanjug/AP

Murinjo je danas predstavljen kao novi trener Benfike, a u portugalski klub se vratio posle 25 godina.


*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

"Imam toliko emocija, ali verujem da mi iskustvo pomaže da ih kontrolišem. Ja sam trener jednog od najvećih klubova na svetu. Prošlo je 25 godina, ali nisam ovde da slavim svoju karijeru. To je 25 godina u kojima sam imao priliku da radim u najvažnijim klubovima sveta. Nijedan od ostalih velikih klubova koje sam trenirao nije učinio da se osećam toliko počastvovano, odgovorno i motivisano kao kada sam trener Benfike. Reči ponekad lete s vetrom, ali činjenice ostaju, a obećanje je jasno, živeću za Benfiku, za moju misiju", rekao je Murinjo na konferenciji za medije.


On je naveo da je napravio grešku kada je odlučio da trenira Fenerbahče, u kojem je pre tri nedelje dobio otkaz.


*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

"Napravio sam grešku odlaskom u Fenerbahče, ali sam dao sve do poslednjeg dana. Ne kajem se, jer žaljenje u životu ničemu ne služi, ali svest o tome šta smo uradili dobro, a šta loše, postoji. To nije moj kulturološki nivo, a ni fudbalski. Moja dosadašnja karijera je bila bogata. Benfika je povratak na moj nivo, odnosno treniranju najvećih klubova na svetu", izjavio je novi trener portugalskog velikana.

Ne propustite!

MURINjO UZEO 105 MILIONA EVRA - I TO KAKO! Od danas ima novi klub, ali...

Čuveni trener je istakao da se promenio i da je došao da pomogne Benfiki da pobeđuje.
"Dolazim u Benfiku u drugačijoj fazi života i karijere. Postao sam bolja osoba - manje egocentričan, više usmeren na druge i na radost koju mogu doneti drugima. Ja nisam važan, Benfika je važna, navijači Benfike su važni - oni su srce svakog kluba, a u Benfiki na još posebniji način. Igrači su važni", rekao je Murinjo. 


Trener Benfike je dodao će završiti karijeru kada više ne bude osećao glad za uspehom.

"Prvi put u Benfiki bio sam na početku karijere, a sada sam u periodu zrelosti. Mogu objektivno reći da, ako neko misli da ću završiti karijeru za četiri ili pet godina, greši. Ja ću odlučiti kada je kraj i to ću učiniti kada osetim da više nemam istu strast. Ono što se promenilo je da sada imam veću glad za uspehom nego pre 25 godina, u potpuno drugačijem ljudskom kontekstu", izjavio je Murinjo.


Benfika se nalazi na četvrtom mestu na tabeli portugalskog prvenstva sa 10 bodova i utakmicom manje, dok je u prvom kolu Lige šampiona poražena na svom terenu od Karabaga sa 3:2 nakon čega je doskorašnji trener Bruno Laž dobio otkaz.

Foto: FOTO: Tanjug/AP

POGLEDAJ GALERIJU

Ako vas fudbal, ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo brukom, a sad... NAJBOLJA! Evo s kim igra u osmini finala!

SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo "brukom", a sad... NAJBOLjA! Evo s kim igra u osmini finala!