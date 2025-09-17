Fudbal

DONETA ODLUKA: Superkup Italije igraće se u Rijadu

Танјуг

17. 09. 2025. u 22:21

FUDBALSKI Superkup Italije igraće se u decembru ove godine u Rijadu, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

ДОНЕТА ОДЛУКА: Суперкуп Италије играће се у Ријаду

FOTO: Tanjug/AP

Turnir će biti održan u Saudijskoj Arabiji, kao i prošle sezone, a na njemu će učestovati četiri tima. Polufinala su na programu 18. i 19. decembra, dok će se finale igrati 22. decembra.

Superkup Italije igraće prošlogodišnji šampion Serije A Napoli, drugoplasirani Inter, osvajač Kupa Italije Bolonja i finalista Milan.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

U prvom polufinalu igraju Napolitanci i "rosoneri", dok će se dan kasnije sastati Bolonja i "neroazuri".

Fudbaleri Milana osvojili su prošle sezone Superkup Italije, pošto su u finalu pobedili najvećeg rivala Inter rezultatom 3:2.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZBOGOM LEGENDO: Komemorativni skup proslavljenom džudisti i univerzitetskom profesoru, dr Slavku Obadovu (1948-2025.)
Ostali sportovi

0 0

"ZBOGOM LEGENDO": Komemorativni skup proslavljenom džudisti i univerzitetskom profesoru, dr Slavku Obadovu (1948-2025.)

POTSEĆANjEM na izuzetno bogatu sportsku i akademsku karijeru, prepričavanjem zgoda i nezgoda sa mnogobrojnih domaćih i planetarnih takmičenja, kao i za katedrom Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu, juče je u prepunom Amfiteatru „Spens-a“, na komemorativnom skupu odata pošta Slavku Obadovu (1948-2025.), našem legendarnom sportskom velikanu, džudisti, olimpijcu, pedagogu, počasnom predsedniku Asocijacije novosadskih sportskih veterana… koji je bio uzor, oslonac i inspiracija i koji je isticao da znanje ima smisla, samo kada se deli.

17. 09. 2025. u 21:37

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)