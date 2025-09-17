DONETA ODLUKA: Superkup Italije igraće se u Rijadu
FUDBALSKI Superkup Italije igraće se u decembru ove godine u Rijadu, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.
Turnir će biti održan u Saudijskoj Arabiji, kao i prošle sezone, a na njemu će učestovati četiri tima. Polufinala su na programu 18. i 19. decembra, dok će se finale igrati 22. decembra.
Superkup Italije igraće prošlogodišnji šampion Serije A Napoli, drugoplasirani Inter, osvajač Kupa Italije Bolonja i finalista Milan.
U prvom polufinalu igraju Napolitanci i "rosoneri", dok će se dan kasnije sastati Bolonja i "neroazuri".
Fudbaleri Milana osvojili su prošle sezone Superkup Italije, pošto su u finalu pobedili najvećeg rivala Inter rezultatom 3:2.
