DONETA ODLUKA: Superkup Italije igraće se u Rijadu

FUDBALSKI Superkup Italije igraće se u decembru ove godine u Rijadu, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

FOTO: Tanjug/AP

Turnir će biti održan u Saudijskoj Arabiji, kao i prošle sezone, a na njemu će učestovati četiri tima. Polufinala su na programu 18. i 19. decembra, dok će se finale igrati 22. decembra.

Superkup Italije igraće prošlogodišnji šampion Serije A Napoli, drugoplasirani Inter, osvajač Kupa Italije Bolonja i finalista Milan.

U prvom polufinalu igraju Napolitanci i "rosoneri", dok će se dan kasnije sastati Bolonja i "neroazuri".

Fudbaleri Milana osvojili su prošle sezone Superkup Italije, pošto su u finalu pobedili najvećeg rivala Inter rezultatom 3:2.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“