OGROMAN POSAO OFK BEOGRADA: "Romantičari" se pojačali iz Crvene zvezde!
VELIKI posao uradio je OFK Beograd u finišu prelaznog roka. Klub sa Karaburme dodatno se pojačao i to iz Crvene zvezde.
"Romantičari" će u nastavku sezone biti jači za vezistu Jovana Šljivića koji dolazi na pozajmicu iz redova šampiona Srbije, saznaje "Mozzart Sport".
Ipak, crveno-beli će već u januaru moći da vrate u tim ovog 19-godišnjaka ako odluče da im je potreban.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Zvezda je procenila da Šljivić neće imati mnogo prostora za igru usled velike konkurecije u veznom redu, jer su tu već Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Tomas Handel, Mahmudu Badžo i Vasilije Kostov.
Jovan je u dosadašnjem delu prvenstva za crveno-bele odigrao tri utakmice u Superligi Srbije i upisao je dve asistencije.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Priliku da debituje za OFK Beograd imaće u subotu od 19.30 kad "romantičari" gostuju pančevačkom Železničaru.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SVET TENISA U ŠOKU! Janik Siner u centru novog skandala!
17. 09. 2025. u 12:38
JEZIVO! Pojavio se video kada je Dejan Milovanović kolabirao
17. 09. 2025. u 09:40
BRAT MU JEDVA PREŽIVEO! Novi detalji potresne tragedije koja je šokirala celu Srbiju
17. 09. 2025. u 11:21
SRCE DA PREPUKNE! Sahrana Dejana Milovanovića na dan "večitog derbija"
17. 09. 2025. u 13:48
VLAHOVIĆ UŽIVA TUDOROVO POVERENjE: "Stara dama" osokoljena pobedom u "derbiju Italije" dočekuje starog dužnika
JUVENTUS dočekuje Borusiju Dortmund u prvom kolu Lige šampiona, u reprizi finala iz 1997. godine.
16. 09. 2025. u 07:30
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)