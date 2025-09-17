OGROMAN POSAO OFK BEOGRADA: "Romantičari" se pojačali iz Crvene zvezde!

VELIKI posao uradio je OFK Beograd u finišu prelaznog roka. Klub sa Karaburme dodatno se pojačao i to iz Crvene zvezde.

Foto: N. Paraušić

"Romantičari" će u nastavku sezone biti jači za vezistu Jovana Šljivića koji dolazi na pozajmicu iz redova šampiona Srbije, saznaje "Mozzart Sport".

Ipak, crveno-beli će već u januaru moći da vrate u tim ovog 19-godišnjaka ako odluče da im je potreban.

Zvezda je procenila da Šljivić neće imati mnogo prostora za igru usled velike konkurecije u veznom redu, jer su tu već Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Tomas Handel, Mahmudu Badžo i Vasilije Kostov.

Jovan Šljivić/FOTO: M. Vukadinović

Jovan je u dosadašnjem delu prvenstva za crveno-bele odigrao tri utakmice u Superligi Srbije i upisao je dve asistencije.

Priliku da debituje za OFK Beograd imaće u subotu od 19.30 kad "romantičari" gostuju pančevačkom Železničaru.

