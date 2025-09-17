SRCE DA PREPUKNE! Sahrana Dejana Milovanovića na dan "večitog derbija"

Čuveni fudbaler Dejan Milovanović koji je od posledica srčanog udara preminuo u 41. godini, biće sahranjen na Novom groblju u subotu, 20. septembra.

FOTO: N. Skenderija

Opelo će početi u 14.30 časova.

Na isti datum, ukoliko ne dođe do promena i odlaganja, biće održan i večiti derbi - fudbaleri Crvene zvezde i Partizana od 19 časova igraće utakmicu na stadionu Partizana.

Podsetimo, Dejan Milovanović je igrao na meču Zvezdara – PKB, u meču Lige veterana. Bivši fudbaler Crvene zvezde je postigao gol u sedmom minutu, a kada je trebalo da izvede slobodan udarac, pao je i nažalost preminuo.

Svi mečevi 9. kola Super i Prve lige Srbije počeće minutom ćutanja zbog smrti Dejana Milovanovića, saopštio je Fudbalski savez Srbije.

