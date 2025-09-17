SRBIN NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI! Oglasio se Dušan Vlahović i otkrio šta mu je na duši celo leto
Srpski napadač je prvo izjednačio na 2:2 u 67. minutu, pa gestikulacijom rukama nekome poruči - ućuti! Ono što je kasnije uradio definitivni je sve ućutkalo.
Drugi gol je postigao u 91. minutu, smanjio rezultat na 4:3, pa asistirao za gol izjednačenja i čudesan kraj meča sa "staru damu".
Ušao je u igru u 60. minutu, postigao dva gola uz jednu asistenciju i bio jedini koji je posle 4:2 verovao da Juventus može barem do egala.
Na meti kritika Dušan je mesecima, Juventus je na sve načine pokušao da ga se reši ovog leta, a Dušan je ćutao, radio i onda na terenu pokazao kakav je napadač, postao je heroj "stare dame".
- Iskustvo će nam pomoći, jer smo mlada ekipa. Ipak, moramo da igramo bolje, da čitamo utakmice bolje i da prestanemo da primamo toliko golova, naročito odmah posle naših pogodaka. To se stalno ponavlja. Pobijedili smo pre nekoliko dana, sada smo remizirali, ali možemo mnogo da naučimo i najvažnije je da nismo izgubili”, rekao je Vlahović i dodao:
- Na treneru je da izabere ko igra, ja svaki dan naporno radim na treninzima i spreman sam da uradim ono što se od mene traži, na raspolaganju sam ekipi. Bio sam starter kroz najveći deo karijere i uvek sam davao golove. Danas, sa pet izmena, oni koji ulaze sa klupe postaju sve važniji. Naravno, svi vole da počnu utakmicu, ali poštujem odluke trenera i pokušavam da pružim maksimum kada me prozove.
Srpski napadač se ovog leta našao u središtu transfer spekulacija – klub ga je stavio na tržište, ali nijedna ponuda nije stigla zbog visoke plate od 12 miliona evra godišnje.
- Nije mi bilo lako, svakog dana su se pojavljivale priče, a sada mogu da kažem da 99 odsto njih nije imalo nikakve veze sa stvarnošću. To može da uzdrma čoveka, ali ja sam u tome pronašao snagu i svakog dana moraš da se dokazuješ, da uvek budeš gladan. Nikad nisam zadovoljan – danas sam dao dva gola i asistirao, ali želeo sam i treći”, rekao je srpski napadač.
Ističe Vlahović da je naučio da se bolje nosi sa kritikama.
- Očekivanja su uvek velika kada sam ja u pitanju i to me gura napred. Igram za predivan tim, jedan od najvažnijih klubova na svetu, i ne mogu da se žalim. Moram samo da nastavim da radim, da se stavim na raspolaganje ekipi i idem dalje. Prirodno je da bude kritika kada napadač ne daje golove. Ranije sam se s tim mučio više, dok sam bio mlađi, ali sada sazrevam i učim da se s tim bolje nosim. Verujem da mogu još da napredujem. Moram da treniram jače od svih i da budem spreman kada me trener pozove”.
