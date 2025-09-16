DUŠAN VLAHOVIĆ SPASILAC JUVENTUSA: Srbin zablistao u ludoj utakmici Juventusa u Ligi šampiona (VIDEO)

JUVENTUS je u ludoj utakmici i na neverovatan način došao do boda na startu Lige šampiina. Klub iz Torina je odigrao nerešeno na svom terenu sa Borusijom Dortmundom - 4:4, a domaćinu je remi doneo Dušan Vlahović

Srbin je ponovo bio na klupi. Igor Tudor ga je na teren poslao u 60. minutu, a ovaj mu je vratio na najbolji moguću način - sa dva gola i asistencijom.

Igrao se 67. minut kad je postigao pogodak. Dobio je loptu u prostor od Kenan Jildiza i preciznim udarcem desnom nogom savladao Gregora Kobela.

Drugi gol je sjajni napadač postigao u četvrtom minutu nadoknade. Dobru loptu mu je poslao Pjer Kalulu i on je natrčao na nju i zatresao je mrežu rivala.

Potom se našao u ulozi asistenta u šestom minutu nadokande, a nakon njegovog dodavanja Lojd Keli je glavom pogodio za 4:4.

Ipak, neverovatno je šta su propustili izabranici Nika Kovača, u 86. minutu su vodili sa 2:4, ali ni to im nije bilo dovoljno da ostvare trijumf.

Ono što je interesantno kad je ovaj susret u pitanju je to da je svih osam golova viđeno u drugom poluvremenu.

Pored Vlahovića i Kelija strelac za "staru damu" bio je Jildiz. Precizni za "milionere" bili su Karim Adejemi, Feliks Nmeka, Jan Kouto i Rami Bensebaini koji pogodio gol rivala sa bele tačke.

Juventus će u drugom kolu gostovati Viljarealu, dok će Borustija Dortmund dočekati Atletik Bilbao.

Liga šampiona, 1 kolo:

Utorak

Atletik Bilbao - Arsenal 0:2 (0:0)



(Van Bomel 90 - Dejvid 9 pen, Ait el Haš 39, Mek Alister 81)(Barenećea 6, Pavlidis 16 - Leandro Andrade 30, Duran 48, Kaščuk 86)(Jildiz 63, Vlahović 67, 90+4, Keli 90+6 - Adejemi 52, Nmeka 65, Kouto 74, Bensebaini 86 pen)(Mbape 29 pen, 81 pen - Vea 22)(Luiz Žunior 4 ag)

Sreda

Olimpijakos - Pafos 18.45

Slavija Prag - Bode Glimt 18.45

Ajaks - Inter 21

Bajern - Čelsi 21

Liverpul - Atletiko Madrid 21

PSŽ - Atalanta 21

Četvrtak

Klub Briž - Monako 18.45

Kopenhagen - Bajer Leverkuzen 18.45

Ajntraht - Galatasaraj 21

Mančester siti - Napoli 21

Njukasl - Barselona 21

Sporting - Kairat 21

