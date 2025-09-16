DUŠAN VLAHOVIĆ SPASILAC JUVENTUSA: Srbin zablistao u ludoj utakmici Juventusa u Ligi šampiona (VIDEO)
JUVENTUS je u ludoj utakmici i na neverovatan način došao do boda na startu Lige šampiina. Klub iz Torina je odigrao nerešeno na svom terenu sa Borusijom Dortmundom - 4:4, a domaćinu je remi doneo Dušan Vlahović
Srbin je ponovo bio na klupi. Igor Tudor ga je na teren poslao u 60. minutu, a ovaj mu je vratio na najbolji moguću način - sa dva gola i asistencijom.
Igrao se 67. minut kad je postigao pogodak. Dobio je loptu u prostor od Kenan Jildiza i preciznim udarcem desnom nogom savladao Gregora Kobela.
Drugi gol je sjajni napadač postigao u četvrtom minutu nadoknade. Dobru loptu mu je poslao Pjer Kalulu i on je natrčao na nju i zatresao je mrežu rivala.
Potom se našao u ulozi asistenta u šestom minutu nadokande, a nakon njegovog dodavanja Lojd Keli je glavom pogodio za 4:4.
Ipak, neverovatno je šta su propustili izabranici Nika Kovača, u 86. minutu su vodili sa 2:4, ali ni to im nije bilo dovoljno da ostvare trijumf.
Ono što je interesantno kad je ovaj susret u pitanju je to da je svih osam golova viđeno u drugom poluvremenu.
Pored Vlahovića i Kelija strelac za "staru damu" bio je Jildiz. Precizni za "milionere" bili su Karim Adejemi, Feliks Nmeka, Jan Kouto i Rami Bensebaini koji pogodio gol rivala sa bele tačke.
Juventus će u drugom kolu gostovati Viljarealu, dok će Borustija Dortmund dočekati Atletik Bilbao.
Liga šampiona, 1 kolo:
Utorak
Atletik Bilbao - Arsenal 0:2 (0:0)
PSV - Sent Žil 1:3 (0:2)
(Van Bomel 90 - Dejvid 9 pen, Ait el Haš 39, Mek Alister 81)
Benfika - Karabag 2:3 (2:1)
(Barenećea 6, Pavlidis 16 - Leandro Andrade 30, Duran 48, Kaščuk 86)
Juventus - Borusija Dortmund 4:4 (0:0)
(Jildiz 63, Vlahović 67, 90+4, Keli 90+6 - Adejemi 52, Nmeka 65, Kouto 74, Bensebaini 86 pen)
Real Madrid - Marselj 2:1 (1:1)
(Mbape 29 pen, 81 pen - Vea 22)
Totenhem - Viljareal 1:0 (1:0)
(Luiz Žunior 4 ag)
Sreda
Olimpijakos - Pafos 18.45
Slavija Prag - Bode Glimt 18.45
Ajaks - Inter 21
Bajern - Čelsi 21
Liverpul - Atletiko Madrid 21
PSŽ - Atalanta 21
Četvrtak
Klub Briž - Monako 18.45
Kopenhagen - Bajer Leverkuzen 18.45
Ajntraht - Galatasaraj 21
Mančester siti - Napoli 21
Njukasl - Barselona 21
Sporting - Kairat 21
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
UŽASNE VESTI: Umro Dejan Milovanović, bivši fudbaler Crvene zvezde!
16. 09. 2025. u 20:17
U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)
16. 09. 2025. u 19:56
U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)
16. 09. 2025. u 19:56
VLAHOVIĆ UŽIVA TUDOROVO POVERENjE: "Stara dama" osokoljena pobedom u "derbiju Italije" dočekuje starog dužnika
JUVENTUS dočekuje Borusiju Dortmund u prvom kolu Lige šampiona, u reprizi finala iz 1997. godine.
16. 09. 2025. u 07:30
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)