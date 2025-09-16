Fudbal

DUŠAN VLAHOVIĆ SPASILAC JUVENTUSA: Srbin zablistao u ludoj utakmici Juventusa u Ligi šampiona (VIDEO)

Časlav Vuković

16. 09. 2025. u 23:00

JUVENTUS je u ludoj utakmici i na neverovatan način došao do boda na startu Lige šampiina. Klub iz Torina je odigrao nerešeno na svom terenu sa Borusijom Dortmundom - 4:4, a domaćinu je remi doneo Dušan Vlahović

FOTO: Tanjug/AP/Marco Alpozz

Srbin je ponovo bio na klupi. Igor Tudor ga je na teren poslao u 60. minutu, a ovaj mu je vratio na najbolji moguću način - sa dva gola i asistencijom.

Igrao se 67. minut kad je postigao pogodak. Dobio je loptu u prostor od Kenan Jildiza i preciznim udarcem desnom nogom savladao Gregora Kobela.

Drugi gol je sjajni napadač postigao u četvrtom minutu nadoknade. Dobru loptu mu je poslao Pjer Kalulu i on je natrčao na nju i zatresao je mrežu rivala.

Potom se našao u ulozi asistenta u šestom minutu nadokande, a nakon njegovog dodavanja Lojd Keli je glavom pogodio za 4:4.

Ipak, neverovatno je šta su propustili izabranici Nika Kovača, u 86. minutu su vodili sa 2:4, ali ni to im nije bilo dovoljno da ostvare trijumf.

Ono što je interesantno kad je ovaj susret u pitanju je to da je svih osam golova viđeno u drugom poluvremenu.

Pored Vlahovića i Kelija strelac za "staru damu" bio je Jildiz. Precizni za "milionere" bili su Karim Adejemi, Feliks Nmeka, Jan Kouto i Rami Bensebaini koji pogodio gol rivala sa bele tačke.

Juventus će u drugom kolu gostovati Viljarealu, dok će Borustija Dortmund dočekati Atletik Bilbao.

Liga šampiona, 1 kolo:

Utorak

Atletik Bilbao - Arsenal 0:2 (0:0)

(Martineli 72, Trosar 87)
PSV - Sent Žil 1:3 (0:2)
(Van Bomel 90 - Dejvid 9 pen, Ait el Haš 39, Mek Alister 81)
Benfika - Karabag 2:3 (2:1)
(Barenećea 6, Pavlidis 16 - Leandro Andrade 30, Duran 48, Kaščuk 86)
Juventus - Borusija Dortmund 4:4 (0:0)
(Jildiz 63, Vlahović 67, 90+4, Keli 90+6 - Adejemi 52, Nmeka 65, Kouto 74, Bensebaini 86 pen)
Real Madrid - Marselj 2:1 (1:1)
(Mbape 29 pen, 81 pen - Vea 22)
Totenhem - Viljareal 1:0 (1:0)
(Luiz Žunior 4 ag)

Sreda

Olimpijakos - Pafos 18.45
Slavija Prag - Bode Glimt 18.45
Ajaks - Inter 21
Bajern - Čelsi 21
Liverpul - Atletiko Madrid 21
PSŽ - Atalanta 21

Četvrtak

Klub Briž - Monako 18.45
Kopenhagen - Bajer Leverkuzen 18.45
Ajntraht - Galatasaraj 21
Mančester siti - Napoli 21
Njukasl - Barselona 21
Sporting - Kairat 21

