"UTROBU BIH DAO ZA DRAGANA DŽAJIĆA"! Ceo region bruji o izjavi kontroverznog Hrvata

Zdravko Mamić i dalje izaziva pažnju gde god da se pojavi, ali ovakvim iskrenim, direktnim i neretko emotivnim izjavama, pokazuje zašto je i dalje jedna od najkontroverznijih i najintrigantnijih figura u regionalnom sportu.

FOTO: M. Vukadinović

Bivši prvi čovek Dinama iz Zagreba gostovao je u emisiji “Sve u 16“ na televiziji K1, gde je otvoreno govorio o raznim temama – od organizacije fudbalskih klubova, odnosa Srbije i Hrvatske prema reprezentaciji, do navijača Partizana i ličnih anegdota koje se graniče sa neverovatnim. Poseban akcenat stavio je na to kako se ugledao na Crvenu zvezdu, ali i na ogromno poštovanje prema srpskim fudbalskim legendama.

Jedan od najzvučnijih momenata intervjua bio je kada je Mamić otkrio da je Crvena zvezda bila direktna inspiracija za stvaranje moćnog Dinama.

– Jednu stvar sam zapravo ‘iskopirao’ od Crvene zvezde. Kad sam bio klinac, pratio sam sve – Zvezda je tada bila prvak sveta, prvak Evrope… I, nažalost ili na sreću, i fudbaleri Dinama su učestvovali u tim Zvezdinim uspesima.

Foto EPA

Mamić se osvrnuo na sistem koji je Zvezda imala u zlatno vreme Džajića i Cvetkovića:

– Zvezda je pod vođstvom Dragana Džajića i Vladimira Cvetkovića imala jasan sistem – pokupiti najbolje fudbalere iz cele Jugoslavije. Suština je bila da svi najbolji na kraju završe u Zvezdi. E pa, ja sam jedno vreme uspeo da uradim isto to – sve najbolje mlade hrvatske fudbalere dovodio sam u Dinamo.

Govoreći o mentalitetima i razlikama između Srbije i Hrvatske, Mamić je pokazao izuzetno poštovanje prema srpskim fudbalskim legendama, posebno prema Draganu Džajiću.

– Za Džajića bih dao sve. Da mi dođe, dao bih mu i utrobu iz sebe. Bio mi je idol kao igrač, uzor kao sportski radnik i gospodin kakav se rađa jednom u milion godina.

