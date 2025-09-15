ZVEZDA U PROBLEMU! Crveno-beli bez glavnog igrača protiv Partiza

Fudbaleri Crvene zvezde napravili su sjajnu uvertiru za večiti derbi, pošto su na svom terenu deklasirali Železničar sa 7:1.

Foto: EPA-EFE/CHARA SAVVIDOU

Problem za Vladana Milojevića mogao bi da predstavlja izostanak Radeta Krunića, koji je u revanšu protiv Pafosa obnovio povredu primciača, igrao pod injekcijama u Limasolu, a potom započeo proces oporavka.

Iako su prve naznake bile zaista loše za srpskog šampiona, prognoziralo se odustvo i do šest nedelja, zasigurno četiri, došlo je do promene i oporavak ide brže od očekivanog.

Kako saznaje Telegraf, nije uspeo lekarski tim da zaleči rane iskusnog veziste i on se definitvno neće naći u timu za večiti derbi, ali poslednje informacije sa Marakane govore da će ga stručni štab Zvezde imati ranije u rotaciji.

FOTO: FK Crvena zvezda

Očekuje se da će veoma brzo započeti prvu fazu povratka, dok još nije poznato kada će moći da odgovori svim izazovima Milojevića, mada sve su veće prognoze da će to biti dosta ranije od očekivanog.

Utakmica između Partizana i Crvene zvezde igra se u Humskoj u subotu od 19 časova.

