ZVEZDA U PROBLEMU! Crveno-beli bez glavnog igrača protiv Partiza
Fudbaleri Crvene zvezde napravili su sjajnu uvertiru za večiti derbi, pošto su na svom terenu deklasirali Železničar sa 7:1.
Problem za Vladana Milojevića mogao bi da predstavlja izostanak Radeta Krunića, koji je u revanšu protiv Pafosa obnovio povredu primciača, igrao pod injekcijama u Limasolu, a potom započeo proces oporavka.
Iako su prve naznake bile zaista loše za srpskog šampiona, prognoziralo se odustvo i do šest nedelja, zasigurno četiri, došlo je do promene i oporavak ide brže od očekivanog.
Kako saznaje Telegraf, nije uspeo lekarski tim da zaleči rane iskusnog veziste i on se definitvno neće naći u timu za večiti derbi, ali poslednje informacije sa Marakane govore da će ga stručni štab Zvezde imati ranije u rotaciji.
Očekuje se da će veoma brzo započeti prvu fazu povratka, dok još nije poznato kada će moći da odgovori svim izazovima Milojevića, mada sve su veće prognoze da će to biti dosta ranije od očekivanog.
Utakmica između Partizana i Crvene zvezde igra se u Humskoj u subotu od 19 časova.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
"TO JE ZABRINjAVAJUĆE!" Srđan Blagojević pred večiti derbi Partizan - Zvezda: Pomešana su nam osećanja!
14. 09. 2025. u 21:32 >> 21:25
VLADAN MILOJEVIĆ IZNENADIO SVE PRED VEČITI DERBI: Rekao nešto što je malo ko očekivao!
14. 09. 2025. u 19:13
PARTIZAN SA PRVOG MESTA ČEKA ZVEZDU! "Večiti derbi" najavila (i) goleada crno-belih
14. 09. 2025. u 21:24 >> 21:25
"VIOLA" ĆE POKUŠATI DA PREKINE CRNI NIZ PROTIV ŠAMPIONA: Domaći teren i kadrovski problemi gostiju su glavni aduti
NAPOLI nastavlja šampionsku odbranu u Seriji A gostovanjem na stadionu „Franki“ u Firenci, gde ih u subotu dočekuje Fiorentina.
13. 09. 2025. u 09:00 >> 09:54
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
14. 09. 2025. u 14:03
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)