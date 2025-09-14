VLADAN MILOJEVIĆ IZNENADIO SVE PRED VEČITI DERBI: Rekao nešto što je malo ko očekivao!

Crvena zvezda je pred večiti derbi, a gostuje idućeg vikenda Partizanu, deklasirala Železničar u Superligi Srbije, posle čega je njen trener Vladan Milojević na vrlo zanimljiv način govorio i o tom duelu, ali i o jednom detalju koji je na njega ostavio najsnažniji utisak oktako je strateg na Marakani.

Posle utakmice Zvezda - Želazničar, u kojoj je publika na stadionu "Rajko Mitić" videla čak osam golova, Milojević je ovako "otvorio" razgovor sa reporterkom TV Arena sport:



- Čestitao bih mojim momcima na dobroj igri, ali i Železničaru na otvorenoj. Mislim da smo dosta dobrih stvari uradili. Totalno je ovo sad jedna nova ekipa, trebaće nam vremena da se "popakujemo", ali sve u svemu, zadovoljan sam. Ima dosta stvari koje treba još da ispravimo. Prvi put su igrali neki momci, videli ste i malog Zarića danas, tako da... Imamo dosta kvaliteta, ali sve to treba uklopiti, napraviti hemiju i to će nam u narednom periodu biti prioritet.

Tada je upitan ima li šanse da mladi Zarić dobija priliku i u nastavku sezone, a on se osvrnuo na drugog mladića sa Marakane, Veljka Milosavljevića, koji je kao 18-godišnjak za 15 miliona evra prešao nedavno u Bornmut i zablistao na debiju u Premijer ligi, gde je proglašen za igrača meča sa Brajtonom (2:1).

- Hipotetički (pričano o sadašnjim mladim snagama Zvezde) ... Oni minute moraju da zarade, da vredno rade. I, ono što bih sada istakao, jučerašnji moj dan je bio najlepši koliko sam ovde... Kad sam video Velju Milosavljevića kako je odigrao (na pomenutom premijerligaškom debiju, protiv Brajtona) ... Ja, koji generalno ne gledam utakmice takvog tipa, ali sam ispratio, mogu da kažem da sam preponosan na moj stručni štab. Samo mi znamo koliko smo radili sa njim, koliko smo davali vremena, koliko je to dete ... ali, da mi stvarno sad kažete, koji vam je najsrećniji dan u Crvenoj zvezdi, to mi je bio jučerašnji!

Sledi - večiti derbi:

- Imamo još vremena do tada. Mi smo sami nepoznanica, ovo je nov tim... Sigurno da su očekivanja velika. Ali, mi se spremamo, pa ćemo videti - zaključio je Zvezdin trener.

