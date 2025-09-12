Fudbal

KAKAV OBRT! Večiti derbi se neće igrati za vikend?

Новости онлине

12. 09. 2025. u 14:22

PARTIZAN i Crvena zvezda se spremaju za 177. večiti derbi, ali...

КАКАВ ОБРТ! Вечити дерби се неће играти за викенд?

FOTO: M. Vukadinović

Dogovorom rukovodstva elitnog ranga i klubova, predviđeno je da najprestižnija utakmica srpskog fudbala bude odigrana u subotu 20. septembra, od 19 časova.

Ipak, zvanične potvrde termina još nema, a razlog je čekanje odgovora od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, jer se istog dana u Beogradu održava vojna parada.

U razgovoru za "Meridiansport", čitavu situaciju oko duela Partizana i Crvene zvezde objasnio je prvi čovek Superlige Srbije – Aleksandar Pivić, koji otrkiva da će u toku dana sve dileme biti rešene.

- Derbi još nije zvanično zakazan. Dogovor je da se utakmica odigra u subotu, 20. septembra, od 19 časova. Čekamo dozvolu policije zbog održavanja vojne parade. Ukoliko dobijemo dozvolu, samo ćemo potvrditi termin - istakao je Pivić, pa potom nastavio u istom dahu:

- U slučaju da naš predlog ne bude usvojen, izabraćemo drugi termin. Sigurno neće doći do odlaganja za naredne sedmice. Nedelja neće biti u opticaju, jer Crvena zvezda već u sredu igra protiv Seltika u Ligi Evrope. Druga solucija je petak. U toku dana ćemo sve znati, pa na osnovu toga i zvanično zakazati derbi - zaključio je Pivić.

