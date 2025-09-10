ZVEZDA POČINJE PRODAJU KARATA ZA LIGU EVROPE: Članovi imaju posebnu pogodnost
CRVENA zvezda u nedelju igra protiv Železničara iz Pančeva u Superligi Srbije i na tom meču će biti proslavljen rođendan "Marakane". Nije samo to razlog zašto navijači crveno-belih treba da dođu da pomenuti susret.
Naime, oni će moći da obezbede karte za utakmice Lige Evrope.
- Utakmica protiv Železničara će biti i uvertira pred večiti derbi, kao i izazove na evropskoj sceni. Pored mogućnosti da uživaju u porodičnoj atmosferi i slavlju svi zvezdaši će imati mogućnost da obezbede ulaznice za sve mečeve u Ligi Evrope koje će naši prvotimci odigrati na domaćem terenu - piše u sopštenju Zvezde.
Cene pojedinačnih ulaznica su sledeće:
Sever/Jug - 1200 dinara
Istok - 2200 dinara
Zapad - 2600 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 8000 dinara
Pored pojedinačnih ulaznica za sve predstojeće utakmice, aktivni članovi imaju ekskluzivnu priliku da obezbede karte za sva četiri meča po ceni od tri!
Cene su sledeće:
Sever/Jug - 3600 dinara
Istok - 6600 dinara
Zapad - 7800 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 24000 dinara
Podsetimo, Crvena zvezda prvu utakmicu u Ligi Evrope igra 24. septembra od 21 sat protiv Seltika u Beogradu.
