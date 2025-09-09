DRAGAN STOJKOVIĆ O POVICIMA "PIKSI, ODLAZI!" Evo da li će selektor Srbije poslušati navijače!

Srbija i Engleska sastali su se u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi je na zanimljiv način govorio na konferenciji za medije posle debakla.

Podsetimo, Srbija je deklasirana od Engleske na Marakani, posle čega se Piksi ovako obratio javnosti, skoro sat vremena po završetku utakmice, i to nakon što je upitan da li je čuo skandiranja "Piksi, odlazi!" i da li će poslušati navijače:

- Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje. I imaju pravo da iskažu nezadovoljstvo. Kao što sam ja nezadovoljan porazom, tako su oni nezadovoljni našom igrom i porazom. To je moj komentar - bilo je prvo što je rekao selektor srpske reprezentacije pred novinarima.

A još je pričao o otkazu, ali posle nekih drugih pitanja i odgovora...

"Apsolutna realnost gde smo mi i ko smo mi!"

- Teška noć za nas, težak poraz. Ali, kada imate rivala kao što je večeras bila Engleska, morate da shvatite da su bolji u svim segmentima igre. I epilog je onakav poraz, onakav rezultat... Ono što je najvažnije: Ovo je apsolutna realnost gde smo mi i ko smo mi. U odnosu na njih. Oni pripradaju kremu svetskog fudbala, nisu slučajno vicešampioni Evrope. Jednostavno ste nemoćni protiv takve ekipe. Morate da naletite na takvu minu i... pokazalo se da su dominirali, davali golove, onda još dobijete crveni karton, pa primite još jedan gol. Mi i nismo mogli nešto više da uradimo.

"Gledam naše igrače, spori su..."

Ovo što smo videli večeras je potpuna realnost. Kao što je Španija razbila Tursku sa 6:0, to je ta kategorija. Znate šta je mene plašilo najviše? Ta fizička pripremljenost naših igrača. Oni ne igraju, nisu u takmičarskom ritmu, za razliku od Engleza, koji igraju ritmu sreda-subota, i to igraju teške i zahtevne utakmice. A ja gledam naše igrače, oni su spori... Može rival da bude bolji, da igra kvalitetnije, ali u fizičkom smislim, mi smo nivo ispod toga. Naravno da mi teško pada poraz, ali, realnost govori nešto drugo. Da li mi možemo da budemo realni? Teško. Mislim da mi apsolutno ne pripadano tom kremu, u kome bih uz Englesku ubrojao i Španiju, Nemačku, Francusku... jednostavno je to tako. Poraz, koliko god da je težak, možda je došao u pravo vreme. Da se probudimo i da u oktobru to shvatimo, i budemo mnogo bolji. Uz sav respekt prema fantastičnoj ekipi Engleske. Mi smo, na startu kvalifikacija, znali da je naš rival u ovoj grupi Albanija. Engleska je skroz druga dimenzija fudbala. Naš cilj ostaje isti, da dobijamo sve ostale utakmice, da dođemo do pozicije broj dva, i to će onda biti realna slika našeg reprezentativnog fudbala u ovom momentu.

Govoreći o tome da mnogi naši fudbaleri ne igraju ("Mitrović skoro tri meseca, Jović tek povremeno..."), Piksi je u jednom trenutku rekao:

- Kakav god sastav da smo izveli, ne bi smo se spasili!

Da li preuzima odgovornost, i šta se promenilo u odnosu na prošlogodišnji tesan poraz od Engleske na Evropskom prvenstvu?

- Naravno, ja prihvatam sve kritike. Nećete kritikovati doktora i fiziterapeuta, normalno. Ali, koga god da stavite na teren, protiv ovakve ekipe ne možete da izvučete živu glavu. A tamo (protiv Engleza na EURO 2025) je bilo nekih igrača koje danas nemam. Je l' tako? Nisu sa nama više. I to je bila jedna totalno druga utakmica u odnosu na ovu.

A onda - ponovo o otkazu

Uz rečenicu "ko krenete previše ofanzivno protiv ovakve ekipe, to bi bilo suludo", Piksi je došao do novog pitanja novinara:

"Niste odgovorili na pitanje, da li ćete dati ostavku?"

- Rekao sam i ponoviću: ljudi imaju pravo na svoje nezadovoljstvo. Ali isto tako nismo izgubili od Andore ili Latvije (Letonije), nego od supersile. Je li vam to jasno? Budimo realno... Ako možemo. Ako ne možemo, ne možemo. Nemojte da zaboravite da smo u ove četiri godine toliko uradili, i da jedna utakmica protiv ovakve sile ne može to da poništi. Ako vi mislite da smo fudbalsko čudo, da možemo da dobijemo Englesku, onda okej, dovedite nekog ko može.

"Ali, vi ste rekli pred meč da možete..."

- Ne mogu da kažem "Idemo da primimo što manje golova". Koji trener bi to rekao? Morate da hrabrite igrače. Ne da ulazite u meč s pesimizmom. Pa, na šta bi ličilo da kažem da "primimo samo par komada". Možda je bolje što se ovo desilo, 0:5, nego pet puta po 0:1. Jer, onda je to loše.

"Da li se plašite otkaza od nadležnih iz Saveza?"

- Pitajte te ljude. Ne znam. Ako je to (moj odlazak) rešenje za naš fudbal, da ćemo biti neko čudo, u redu.

Drugi novinar je upitao kakav je osećaj što je ekipa dočekana aplauzima, a ispraćena zvižducima, i to da je samo 5-6 hiljada ljudi ostalo na stadionu do kraja?

- Dobro je da nije ceo stadion otišao na 5:0. Odnosno, još na 4:0! - rekao je, između ostalog Piksi, zakljujući rečima "Naišli smo na minu, pukli smo i to je to. Ova mina je bila vrlo razorna za nas".

Na kraju je imao i molbu;:

- Kritikujte mene. Nemojte igrače. Dali su momci sve od sebe. Njima je potrebna podrška, da podignu glave. Verujem da će doći do toga. Verujem da će doći nova, drugačija Srbija, kada dođu utakmice koje odlučuju o konačnom plasmanu. Njih ne dirajte, mene slobodno kritikujte. Prihvatam kritike, i potpuno razumem nezadovoljstvo. Opet ponavljam, izgubili smo do jedne fudbalske supersile.

Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 5 5 0 0 13:0 15 Albanija 5 2 2 1 5:3 8 Srbija 4 2 1 1 4:5 7 Letonija 4 1 1 2 2:5 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

