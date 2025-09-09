"PRE SVEGA ŽELIM DA SE IZVINIM NAVIJAČIMA..." Nikola Milenković nakon bolnog poraza Srbije od Engleske!
Srbija i Engleska sastali su se u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a defanziac "orlova" Nikola Milenković sumirao je utiske nakon teškog poraza.
Na stranu tvoj crveni, rezultat?
- Pre svega želim da se izvinim svim navijačima. Nismo uspeli da ih obradujemo i ispunimo očekivanjima. Englezi su bolji tim bili, nismo bili na nivou, primili smo tri gola iz prekida što na ovakvim utakmicama ne sme da nam se dešava. Moramo da se pripremimo za naredne utakmice i damo sve od sebe.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ne propustite!
KAKVA BAHATOST! Evo šta su Englezi odlučili pred polazak u Srbiju na megdan Piksijevim "orlovima" u borbi za Svetsko prvenstvo!
Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).
|Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
|Meč
|Pobeda
|Remi
|Poraz
|G. razl.
|Bod.
|Engleska
|5
|5
|0
|0
|13:0
|15
|Albanija
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|Srbija
|4
|2
|1
|1
|4:5
|7
|Letonija
|4
|1
|1
|2
|2:5
|4
|Andora
|4
|0
|0
|4
|0:8
|0
Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli
Preporučujemo
SRBI PRETUKLI ENGLESKE NAVIJAČE? Beograd "na nogama" pred Srbija - Engleska (FOTO)
09. 09. 2025. u 18:05
PORODILA SE MILICA MANDIĆ! Dete dobilo ime starije od Hrišćanstva
09. 09. 2025. u 16:02
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču vezane su za navijače.
10. 09. 2025. u 15:58
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)