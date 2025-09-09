"PRE SVEGA ŽELIM DA SE IZVINIM NAVIJAČIMA..." Nikola Milenković nakon bolnog poraza Srbije od Engleske!

Srbija i Engleska sastali su se u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a defanziac "orlova" Nikola Milenković sumirao je utiske nakon teškog poraza.

FOTO: Nebojša Paraušić

Na stranu tvoj crveni, rezultat?

- Pre svega želim da se izvinim svim navijačima. Nismo uspeli da ih obradujemo i ispunimo očekivanjima. Englezi su bolji tim bili, nismo bili na nivou, primili smo tri gola iz prekida što na ovakvim utakmicama ne sme da nam se dešava. Moramo da se pripremimo za naredne utakmice i damo sve od sebe.

Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 5 5 0 0 13:0 15 Albanija 5 2 2 1 5:3 8 Srbija 4 2 1 1 4:5 7 Letonija 4 1 1 2 2:5 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli