PRVI PUT U ISTORIJI: Prenos Srbija - Engleska i na Jutjubu, Fudbalski savez Srbije je omogućio audio praćenje zbog slepih i slabovidih!
Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a pred tu utakmicu najnovije vesti iz Fudbalskog saveza Srbije su - istorijske prirode.
Saopštenje naše kuće fudbala prenosimo u celosti:
"Kampanja „Fudbal je Za Sve“ doprinosi novoj eri srpskog fudbala. Po prvi put u istoriji, Fudbalski savez Srbije omogućava svojim navijačima da utakmice nacionalnog tima prate kroz zvanični audio prenos.
Ovaj korak predstavlja važan iskorak ka inkluzivnosti i jednakim šansama za sve ljubitelje fudbala.
Zahvaljujući ovoj inicijativi, navijači sa poteškoćama sa vidom dobijaju jedinstvenu priliku da u potpunosti dožive atmosferu sa stadiona, da osete emociju svakog gola, i da budu još bliži svom nacionalnom timu.
Fudbalski savez Srbije na ovaj način šalje jasnu poruku – fudbal pripada svima, a teren, tribine i emocije igre moraju biti dostupni svakom navijaču, bez obzira na prepreke.
[🎧] Audio komentar biće dostupan uživo na zvaničnom YouTube kanalu FSS, uz posebno pripremljen sadržaj koji prati ritam utakmice i atmosferu sa stadiona.
youtube.com/FSSrbije", ističu u Fudbalskom savezu našezemlje.
Ne propustite!
Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).
|Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
|Meč
|Pobeda
|Remi
|Poraz
|G. razl.
|Bod.
|Engleska
|4
|4
|0
|0
|8:0
|12
|Srbija
|3
|2
|1
|0
|4:0
|7
|Albanija
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|Letonija
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|Andora
|4
|0
|0
|4
|0:8
|0
