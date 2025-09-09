PRVI PUT U ISTORIJI: Prenos Srbija - Engleska i na Jutjubu, Fudbalski savez Srbije je omogućio audio praćenje zbog slepih i slabovidih!

Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a pred tu utakmicu najnovije vesti iz Fudbalskog saveza Srbije su - istorijske prirode.

FOTO: FSS

Saopštenje naše kuće fudbala prenosimo u celosti:

"Kampanja „Fudbal je Za Sve“ doprinosi novoj eri srpskog fudbala. Po prvi put u istoriji, Fudbalski savez Srbije omogućava svojim navijačima da utakmice nacionalnog tima prate kroz zvanični audio prenos.

Ovaj korak predstavlja važan iskorak ka inkluzivnosti i jednakim šansama za sve ljubitelje fudbala.

Zahvaljujući ovoj inicijativi, navijači sa poteškoćama sa vidom dobijaju jedinstvenu priliku da u potpunosti dožive atmosferu sa stadiona, da osete emociju svakog gola, i da budu još bliži svom nacionalnom timu.

Fudbalski savez Srbije na ovaj način šalje jasnu poruku – fudbal pripada svima, a teren, tribine i emocije igre moraju biti dostupni svakom navijaču, bez obzira na prepreke.

[🎧] Audio komentar biće dostupan uživo na zvaničnom YouTube kanalu FSS, uz posebno pripremljen sadržaj koji prati ritam utakmice i atmosferu sa stadiona.

youtube.com/FSSrbije", ističu u Fudbalskom savezu našezemlje.

Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 4 4 0 0 8:0 12 Srbija 3 2 1 0 4:0 7 Albanija 4 1 2 1 4:3 5 Letonija 3 1 1 1 2:4 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

