PRVI PUT U ISTORIJI: Prenos Srbija - Engleska i na Jutjubu, Fudbalski savez Srbije je omogućio audio praćenje zbog slepih i slabovidih!

09. 09. 2025. u 16:20

Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a pred tu utakmicu najnovije vesti iz Fudbalskog saveza Srbije su - istorijske prirode.

FOTO: FSS

Saopštenje naše kuće fudbala prenosimo u celosti:

"Kampanja „Fudbal je Za Sve“ doprinosi novoj eri srpskog fudbala. Po prvi put u istoriji, Fudbalski savez Srbije omogućava svojim navijačima da utakmice nacionalnog tima prate kroz zvanični audio prenos.

Ovaj korak predstavlja važan iskorak ka inkluzivnosti i jednakim šansama za sve ljubitelje fudbala.

Zahvaljujući ovoj inicijativi, navijači sa poteškoćama sa vidom dobijaju jedinstvenu priliku da u potpunosti dožive atmosferu sa stadiona, da osete emociju svakog gola, i da budu još bliži svom nacionalnom timu.

Fudbalski savez Srbije na ovaj način šalje jasnu poruku – fudbal pripada svima, a teren, tribine i emocije igre moraju biti dostupni svakom navijaču, bez obzira na prepreke.

[🎧]  Audio komentar biće dostupan uživo na zvaničnom YouTube kanalu FSS, uz posebno pripremljen sadržaj koji prati ritam utakmice i atmosferu sa stadiona.

youtube.com/FSSrbije", ističu u Fudbalskom savezu našezemlje.

Ne propustite!

Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
  Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod.
Engleska 4 4 0 0 8:0 12
Srbija 3 2 1 0 4:0 7
Albanija 4 1 2 1 4:3 5
Letonija 3 1 1 1 2:4 4
Andora 4 0 0 4 0:8 0

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

15 10

SRBIJA DOŽIVELA DEBAKL PROTIV ENGLESKE USRED BEOGRADA! Do Svetskog prvenstva možemo samo ZAOBILAZNIM PUTEM!

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od Engleske u kvalifikacionom meču za Svetsko prvenstvo 2026, a više od konačanog rezultata, 0:5, brine apsolutna bezopasnost srpskog nacionalnog tima, koji je usled ovog poraza došao na osam bodova zaostatka za selekcijom "gordog albiona". A kako samo pobednik grupe ide direktno na Mundijal, naši će izgleda tamo moći samo ako izbore drugo mesto, a potom, kroz nimalo naivan baraž, da potraže svoju šansu da se ipak nađu na najvećoj smotri najvažnije sporedne stvari na svetu.

09. 09. 2025. u 22:37 >> 22:38

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!
Košarka

0 27

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, glavni je sportski događaj ove godine, a upravo na ovoj stranici možete da vidite kompletan raspored utakmica, kako onih u nokaut fazi, tako i sve što se dešavalo po grupama (razvrstano i po datumima i po svakoj grupi). Tu vas čekaju i rezultati kao i tabele, te vreme, raspored i satnica svih mečeva nokaut faze.

09. 09. 2025. u 17:29 >> 22:11

