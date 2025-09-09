DOKLE IDE BOLEST ENGLEZA! E, sada im i ovo smeta pred meč sa Srbijom
KUKANjE Engleza ne prestaje uoči meča sa Srbijom!
Nakon što su tokom jučerašnjeg dana dominirali tekstovi o temi rasizma i mogućim incidentima na tribinama, engleski mediji sada pažnju preusmeravaju na – suđenje.
Naime, za meč Srbije i Engleske na stadionu „Rajko Mitić“ određen je jedan od najpoznatijih evropskih arbitara, Francuz Klemon Turpan. Pomagaće mu sunarodnici Nikolas Danos i Benžamin Paže, dok će u ulozi četvrtog sudije biti Stefani Frapar, pionirka među fudbalskim arbitarkama, koja je 2023. godine prva vodila utakmicu muških reprezentacija (Engleska – Austrija).
Međutim, Englezima posebno smeta izbor glavnog sudije. Podsećaju na brojne kritike koje je Turpan pretrpeo u prošlosti, pre svega od Tomasa Tuhela, tadašnjeg trenera Bajerna. Upravo je Turpan bio arbitar u četvrtfinalu Lige šampiona 2023. između Mančester sitija i minhenskog kluba, kada su „građani“ eliminisali Nemce.
"Sudija nije zaslužio prolaznu ocenu", poručio je tada besni Tuhel, koji mu je zamerio i to što je početak susreta kasnio nekoliko minuta zbog problema sa komunikacionom opremom.
U istom prenosu oglasili su se i bivši fudbaleri. Rio Ferdinand je u studiju BT Sporta izjavio da je „sudija previše želeo da bude u centru pažnje“, dok se Džejlon Leskot složio sa ocenom da je Turpan svojim ponašanjem skrenuo pažnju sa utakmice.
Ostaje da se vidi da li će Englezi i večeras imati slične primedbe na njegovo suđenje.
