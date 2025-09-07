HOLANDIJA SE MUČILA, ALI POBEDILA: Memfis Depaj doneo trijumf protiv Litvanije
NIJE blistala Holandija, ali na kraju je uspela da pobedi Litvaniju kao gost sa 2:3 u 5. kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Niko nije mogao da posmili nakon 33 minuta kad je na semaforu stajalo 0:2 da će se izabranici Ronalda Kumana ozbiljno morati da pomuče kako bi osvojili tri boda.
"Oranje" je vodilo pogocima Memfisa Depaja i Kintena Timbera, ali je domaćin odigrao sjajno finiš prvog poluvremena.
Najpre je u Gvidas Gineitis u 36. minutu smanjio prednost rivala, da bi u 43. izjednačenje doneo Edvinas Girdvainis.
Holandija je ipak upsela da osvoji tri boda, pošto je Depaj drugim golom na utakmici stavio vratio vođstvo svojoj selekciji i ispostaviće se u 64. minutu postavio konačan rezultat.
Fudbaler Korintijansa je ušao u istoriju ove reprezentacije. Postao je njen najbolji strelac sa 52 pogotka, prestigavši legendarnog Ribna van Persija (50).
Holandija posle ovog trijumfa zauzima prvo mesto na tabeli u grupi G sa 10 bodova, Litvanija je četvrta sa tri.
