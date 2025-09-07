Fudbal

POSLE LUKE JOVIĆA, KRAJ! U Milanu prekinuta tradicija duga 126 godina

Новости онлајн

07. 09. 2025. u 14:40

Otišao je Luka Jović ovog leta iz Milana. Tada je malo ko slutio da će biti prekinuta tradicija slavnog kluba posle čak 126 godina!

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Naime, reprezentativac Srbije je u dresu "roso-nera" nosio broj 9 na leđima koji niko od fudbalera slavnog kluba nije želeo u ovoj sezoni?!

Za čak 126 godina se takav slučaj nije desio. Ima to, delimično možda, veze i sa sujeverjem pošto su famozni broj nosili i igrači koji se nisu proslavili u Milanu poput Matrija, Toresa, Destra, Luiza Adrijana, Lapadulu, Andrea Silve, Iguaina, Pjonteka i brojnih drugih.

- Ovog leta Milan je tražio novog vlasnika svoje kultne devetke koja već godinama ne odražava njegovu veliku istoriju. Nije ga pronašao. Broj devet niko nije uzeo. Možda je i bolje tako - stoji u tekstu ugledne "Gazete".

U ovoj sezoni će napadački tandem roso-nera činiti Kristofer Nkunku (zadužio dres sa brojem 18) i Santijago Himenez ("sedmica").

