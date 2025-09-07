POSLE LUKE JOVIĆA, KRAJ! U Milanu prekinuta tradicija duga 126 godina
Otišao je Luka Jović ovog leta iz Milana. Tada je malo ko slutio da će biti prekinuta tradicija slavnog kluba posle čak 126 godina!
Naime, reprezentativac Srbije je u dresu "roso-nera" nosio broj 9 na leđima koji niko od fudbalera slavnog kluba nije želeo u ovoj sezoni?!
Za čak 126 godina se takav slučaj nije desio. Ima to, delimično možda, veze i sa sujeverjem pošto su famozni broj nosili i igrači koji se nisu proslavili u Milanu poput Matrija, Toresa, Destra, Luiza Adrijana, Lapadulu, Andrea Silve, Iguaina, Pjonteka i brojnih drugih.
- Ovog leta Milan je tražio novog vlasnika svoje kultne devetke koja već godinama ne odražava njegovu veliku istoriju. Nije ga pronašao. Broj devet niko nije uzeo. Možda je i bolje tako - stoji u tekstu ugledne "Gazete".
U ovoj sezoni će napadački tandem roso-nera činiti Kristofer Nkunku (zadužio dres sa brojem 18) i Santijago Himenez ("sedmica").
