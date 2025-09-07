MARAKANA ČEKA NOVE PODVIGE: Istorijski moćna Zvezda u Ligi Evrope
Crvena zvezda je kroz bogatu istoriju Lige Evrope i kvalifikacionih mečeva za ovo takmičenje pokazala da je Marakana pravo evropsko uporište crveno-belih.
Od ukupno 165 utakmica u Ligi Evrope, crveno-beli su 82 puta istrčali na domaći teren i dokazali da su pred svojim navijačima tim koji može da savlada i najboljeg protivnika.
Sa 48 trijumfa, 18 nerešenih ishoda i svega 16 poraza, Zvezda je kroz decenije ispisivala stranice istorije koje svedoče o dominaciji na najvećem stadionu u Srbiji.
- Ove jeseni navijače očekuju novi evropski izazovi i nova prilika da zajedno uživaju u čarima Lige Evrope.
Da bismo nastavili da pišemo istoriju i da evropske velikane dočekujemo u atmosferi kakva postoji samo na Marakani, važno je da tribine budu ispunjene do poslednjeg mesta.
Ulaznice za sve utakmice Lige Evrope na našem stadionu već su dostupne u onlajn prodaji.
Pozivamo sve zvezdaše da na vreme obezbede svoje mesto i da zajedno nastavimo tradiciju evropskih pobeda pod svetlima Marakane, poručili su crveno-beli.
