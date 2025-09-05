Fudbal

UEFA PRESEKLA U Tirani pada odluka o finalu Lige šampiona

Новости онлине

05. 09. 2025. u 14:46

Evropska fudbalska unija (UEFA) doneće 11. septembra na sastanku Izvršnog odbora u Tirani niz važnih odluka, među kojima su najvažnije one koje se odnose na gradove i stadione domaćine finala evropskih kupova 2027. godine.

УЕФА ПРЕСЕКЛА У Тирани пада одлука о финалу Лиге шампиона

FOTO: Tanjug/AP

Kako je saopštila UEFA, sastanak Izvršnog odbora biće održan u glavnom gradu Albanije 11. septembra od 14 do 17 časova.

Posle sastanka biće saopšteno ko će biti domaćin finala Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencija 2027. godine, kao i finala Lige šampiona u ženskoj konkurenciji iste godine.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Biće donete i brojne odluke u vezi organizacije završnih turnira mlađih kategorija, kao i futsala u obe konkurencije, dodala je UEFA.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Srce solidarnosti i moć pokreta za bolji svet: Svetski dan dobročinstva

Srce solidarnosti i moć pokreta za bolji svet: Svetski dan dobročinstva