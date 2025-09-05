UEFA PRESEKLA U Tirani pada odluka o finalu Lige šampiona
Evropska fudbalska unija (UEFA) doneće 11. septembra na sastanku Izvršnog odbora u Tirani niz važnih odluka, među kojima su najvažnije one koje se odnose na gradove i stadione domaćine finala evropskih kupova 2027. godine.
Kako je saopštila UEFA, sastanak Izvršnog odbora biće održan u glavnom gradu Albanije 11. septembra od 14 do 17 časova.
Posle sastanka biće saopšteno ko će biti domaćin finala Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencija 2027. godine, kao i finala Lige šampiona u ženskoj konkurenciji iste godine.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Biće donete i brojne odluke u vezi organizacije završnih turnira mlađih kategorija, kao i futsala u obe konkurencije, dodala je UEFA.
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, došlo je do nokaut faze, ali pre meča Srbija - Finska ljubitelji košarke su prilično zapanjeni nekim video dokazima o tome kako su izabranici Svetislava Pešića pokradeni.
05. 09. 2025. u 14:59
"ON JE SRBIN, I TIME JE SVE REČENO" Ko je Bikovićeva bivša koja je privedena zbog DROGE? "Privlače me huligani!"
Aglaija Tarasova je privedena na moskovskom aerodromu zbog pronalaska narkotika
05. 09. 2025. u 15:39
Komentari (0)