UEFA PRESEKLA U Tirani pada odluka o finalu Lige šampiona

Evropska fudbalska unija (UEFA) doneće 11. septembra na sastanku Izvršnog odbora u Tirani niz važnih odluka, među kojima su najvažnije one koje se odnose na gradove i stadione domaćine finala evropskih kupova 2027. godine.

FOTO: Tanjug/AP

Kako je saopštila UEFA, sastanak Izvršnog odbora biće održan u glavnom gradu Albanije 11. septembra od 14 do 17 časova.

Posle sastanka biće saopšteno ko će biti domaćin finala Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencija 2027. godine, kao i finala Lige šampiona u ženskoj konkurenciji iste godine.

Biće donete i brojne odluke u vezi organizacije završnih turnira mlađih kategorija, kao i futsala u obe konkurencije, dodala je UEFA.