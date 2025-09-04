ĆUŠNI FUDBAL U RUPU ZA GOLF: Futgolf, novi sport koji u Evropi i svetu privlači sve više zaljubljenika

Šutni fudbalsku loptu pravo u rupu za golf. To su pravila novog sporta koji sve više uzima zamah u Evropi i svetu.

Reč je o još jednoj u nizu novih disciplina koje privlače pažnju.

Padel, piklbol, tekbol, spajkbol, bosabol. Ko je pomislio da se spisak novih sportova koji predstavljaju kombinaciju do sada poznatih disciplina tu zaustavlja, prevario se. Na futgolf takođe treba računati. Miks fudbala i golfa sve više ulazi u modu i ima sve veći broj pristalica.

Razlozi zbog kojih futgolf privlači takmičare krije se verovatno u zbirnoj dopadljivosti fudbala i golfa. Svaki od ovih sportova je na svoj način uzbudljiv, a kod futgolfa se to, očigledno, sabira.

Boravak na svežem vazduhu, vešto baratanje loptom, nadmetanje u poenima do konačne pobede, pojedinačni i timski nastup – sve su to aduti koji podižu adrenalin kada se istrči na teren za futgolf.

Ovi tereni su, uprošćeno posmatrano, identični terenima za golf, s tim što su, prirodno, rupe uz zastavice veće, da bi u njih mogla da se ugura fudbalska lopta. Promer otvora je od 50 do 55 centimetara.

Sport nastao u Holandiji 2009. godine, brzo se, zbog lakih pravila i privlačnosti u igri, proširio na ceo Stari kontinent. Dopada se i onima koji dobro barataju fudbalskom loptom, a hteli su da uđu u nobles društvo i oprobaju se s golferskim štampom u ruci, ali nije im pošlo za rukom da usavrše udarac. Sve je ostalo slično – od taktike, do mentalne smirenosti. Cilj je, kao i u golfu, da se sa što manje udaraca stigne do cilja.

I putuje se, kao i u golfu, takođe, mnogo. Za nacionalni šampionat u Francuskoj, za 24 etape širom zemlje treba, tako, računati na prelazak i do 30.000 kilometara godišnje. Igra se na Mediteranskoj obali, u Alzasu, Provansi, pariskom regionu, Dolini Loare…

Zanimljivo je da je čak 95 odsto igrača futgolfa poteklo iz fudbalskog miljea, a svega pet odsto među njima su golferi. U početku su igrači golfa futgolfere gledali s visine, kao na uljeze, s potcenjivanjem i podozrenjem, ali danas su se zbližili, navikli jedni na druge i nije retkost da se na kratko oprobaju u "suparničkim" disciplinama. Jedna od karakteristika ovog sporta je da među takmičarima ima dosta mušakraca u zreloj dobi, dok je juniora i žena malo.

Izrazi koji se koriste su iz sveta golfa, a udarci nogom potiču iz fudlbaske sfere. Tako se unutaršnjim felšom ponekad stiže do grina i konačnog cilja.

Nije dozvoljeno guranje lopte nogom bez zaleta ili igranje dugim delovima tela, osim nogom. Svaki dodir lopte računa se kao udarac. Uvek šutira onaj čija je lopta dalja od rupe. Teren često ima prepreke, tzv. "bankere", vodene površine ili drveće, baš kao i u golfu. Ako lopta upadne u vodu, primenjuje se kazneni udarac.

Umeće u futgolfu oprobale su i neke velike svetske fudbalske zvezde, poput Ronaldinja ili Robera Piresa. Ovaj sport je naročito privlačan bivšim fudbalerima i rekreativcima, jer ne zahteva značajnu fizičku spremnost kao klasični fudbal, a zadržava elemente igre s fudbalskom loptom.

Igra se individualno i timski. Pojedinačni nastup je najčešći, ali postoje i ekipni formati, naročito u ligama, kada dva igrača istog tima naizmenično izvode udarce. Na svetskim prvenstvima i u Ligi nacija sabiraju se rezultati svih članova kluba ili reprezentacije. Tako na Svetskom prvenstvu u futgolfu postoji i ekipna konkurencija, gde države igraju jedna protiv druge, dok se u nacionalnim ligama, kao u Francuskoj, igraju ekipna takmičenja, pored individualnog rangiranja.

Veliki problem za igranje ovog novog sporta je pronaći terene čiji su vlasnici spremni da ih ustupe futgolferima. U svakom slučaju, kramponi i kopačke su strogo zabranjeni, pa se igra u patikama za travnatu podlogu, kao u tenisu.

Postoje futgolf s tri, šest, devet i klasičnih 18 rupa. Na rekretativnim terenima ih ima obično 9, za trening se koriste tri rupe, dok se u školama često praktikuje igra na terenima sa 6 rupa. Razmak između otvora varira, kao i u golfu, i iznosi od 50 do 200 metara. Zvanični teren sa 18 rupa prostire se na 2 do 3 kilometra. Takmičenje traje između dva i po i 4 sata. Futgolferi za to vreme pređu i po deset kilometara, a u jednom trenutku tokom turnira na terenu može da se nađe čak 140 takmičara.

Sport je "pustio korenje", pa postoje nacionalni šampionati, lige, reprezentativni sastavi. Deluje i Međunarodna federacija futgolfa koji je najpopularniji u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi. U Francuskoj, tako, postoji 35 klubova sa 5.000 registrovanih igrača. U svetu je aktrivno 37 nacionalnih federacija futgolfa, a ovaj sport se praktikuje u preko 50 zemalja i igra na više od dve hiljade terena.

Prednost novih sportova je i u tome što ima malo takmičara, pa početnici, ako brzo savladaju pravila, i imaju talenta, mogu lako da se vinu u svetske visine. Malo je nedostajalo da ovaj sport bude uvršten među discipline na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu, pa je, da je bilo više sreće u selekciji sportova, tako moglo da se dođe i do olimpijske medalje. Futgolferi se svakako nadaju da ni olimpijska stvarnost u njihovom sportu nije daleko.

SKUPA ZABAVA

Futgolf je u Francuskoj jeftiniji od golfa, ali ipak treba računati na visoke izdatke. Treniranje na terenu s 18 rupa na sat košta u proseku 20 evra, a postoje i godišnje pretplate, od 250 do 600. Za učešće na takmičenju treba izdvojit