PROMETNO NA „KARAĐORĐU“ : Česti odlasci i dolasci fudbalera u novosadskom superligašu

NA fudbalskom centru „Vujadin Boškov“, ovog leta je bilo veoma prometno, kada je reč o odlasku i dolasku fudbalera u tabor našeg najstarijeg superligaša.

N.Mihajlović FK Vojvodina

Od starta prelaznog roka, Vojvodinu je napustilo 10 igrača, a stiglo je devet pridošlica, sa epitetom pojačanja.

Iz redova Novosađana Luka Serdar je otišao u OFK Vršac, Seid Korać u Veneciju, Miloš Popović u Radnik Surdulicu, Andrija Radulović u Rapid, Lazar Romanić u Kavasaki Japan, Luka Drobnjak u Napredak, Jusuf Bamidele u Ferencvaroš , dok su ugovori istekli Stefanu Đorđeviću, Džonatanu Bolingiju i Angelu Depu.

S druge strane, ekipa stratega Miroslava Tanjge se pojačala dolaskom Mustafe Ibrahima iz Laska, Džona Merija iz Novog Pazara, Marka Poletanovića iz Visle Krakov, Vladana Novevskog iz kabela, Stefana Stanisavljevića iz Javor Matisa, Branka Nikolića iz šabačke Mačve, Milana Kolarevića iz Voždovca, Kufra Ete iz bugarskog CSKA 1948. i Milutina Vidosavljevića iz Radničkog 1923 iz Kragujevca.

Nedavni odlazak Jusufa Bamidelea, sjajnog napadača koji je prešao u redove mađarskog Ferencvaroša, nije baš po meri navijača kluba sa „Karađorđa“. Jer, Bamidele, koji je u Vojvodinu stigao iz niškog Radničkog prošlog leta, za proteklih godinu dana bio je jedan od najboljih igrača Novosađana. Odigrao je ukupno 46 utakmica, dao 21 gol i upisao sedam asistencija, i bio nezamenjiv u startnoj postavi tokom prošle i na startu ove sezone. Zanimljivo je da je Bamidele ušao u anale Vojvodine kao igrač koji je postigao četiri gola u Novom Pazaru, kao prvi fudbaler u istoriji kluba koji je iz igre pogađao četiri puta na jednom gostovanju. Takođe, ostaće upamćen i kao najbolji strelac ekipe u prošloj sezoni.

Kao najveće pojačanje u ovogodišnjem prelaznom roku do sada, ocenjen je dolazak Ibrahima Mustafe, nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde i austrijskoj Lask-a, a odmah njemu uz rame je i dolazak Džona Merija.

REPREZENTATIVCI

Tokom septembarske reprezentativne pauze četvorica fudbalera Vojvodina su pozvani u nacionalne selekcije.

Golman Dragan Rosić je na konačnom spisku selektora Srbije, Dragana Stojkovića, za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, u Letoniji 6. septembra i u Beogradu, 9. septembra kada dočekuje Englesku.

Kolins Sičendže, štoper Vojvodine je u selekciji Kenije za kvalifikacione utakmice sa Gfambijom i Sejšelima.

Levi bek, Stefan Bukinac našao je na spisku selektora mlade reprezentacije Srbije, Zorana Mirkovića za prijateljsku utakmicu sa Francuskom, 8. septembra u Lorijenu.

Omladinac Srđan Borovina je u U-19 selekciji Srbije Gordana Petrića za turnir „Stevan Ćele Vilotić“ koji će biti održan od 4. do 9. septembra.

