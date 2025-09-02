POJAČANJA PLAĆENA POLA MILIJARDE EVRA! Ovo su fudbaleri koje je sad doveo Liverpul i tako oborio svetski rekord (VIDEO)

Fudbalski klub Liverpul je u letnjem prelaznom roku 2025. oborio svetski rekord u potrošnji na pojačanja, uloživši ukupno 483 miliona evra na nove igrače, što predstavlja najveću sumu ikada utrošenu u jednom transfer periodu od strane bilo kog kluba. "Novosti" vam predstavljaju sva ta pojačanja, koja predstavljaju istorijski finanijsko-strateški potez jednog fudbalskog kluba.

Ovaj rekord premašuje prethodni koji je držao Čelsi sa oko 434 miliona evra iz 2023. godine.

Odakle Crvenima toliko novac? Pa, Liverpul je finansirao ovaj ogroman izdatak kombinacijom prihoda od prodaje igrača, sponzorstava i komercijalnih ugovora, što je omogućilo da se tim značajno pojača u svim linijama.

Evo detalja o svakom od pomenutih fudbalera, sa fokusom na njihove glavne karakteristike:

Aleksandar Isak (iz Njukasla, 144 miliona evra - najskuplje pojačanje u istoriji Premijer lige)



Aleksandar Isak je izuzetno brz i tehnički potkovan napadač, poznat po odličnom driblingu i sposobnosti da postigne golove iz različitih pozicija.

Njegova snaga leži u kombinaciji fizičkih atributa i taktičke inteligencije, što ga čini idealnim za moderan fudbal gde se očekuje i odbrambeni doprinos od napadača. Ipak, sjajne završnice pred protivničkim čuvarima mreže su, naravno, glavna odlika ovog špica. Evo i nekih od njegovih najboljih poteza:

Florijan Virc (iz Bajer Leverkuzena, 125 miliona evra)



Florijan Virc je kreativni ofanzivni vezista sa izuzetnom vizijom i sposobnošću da asistira, često igrajući kao "desetka" sa slobodom da se kreće po terenu.

Njegove glavne karakteristike uključuju tehničku finoću, brzinu odlučivanja i sposobnost da postigne golove, što ga čini jednim od najtalentovanijih mladih igrača u Evropi.

Igo Ekitike (iz Ajntrahta Frankfurta, 95 miliona evra)



Igo Ekitike je agilan i fizički jak napadač, poznat po odličnom driblingu i sposobnosti da kreira šanse za saigrače u otvorenom prostoru.

Njegova snaga leži u eksplozivnoj brzini i pametnim trčanjima iza odbrane, uz veliku radnu etiku u presingu koja ga čini vrednim u modernim taktikama.

Miloš Kerkez (iz Bornmuta, 46,9 miliona evra)





Džeremi Frimpong (iz Bajer Leverkuzena, 40 miliona evra)



Džeremi Frimpong je izuzetno brz desni bek ili "desni spoljni", poznat po ofanzivnim prodorima, dobrim centaršutevima i sposobnosti da postigne golove. Njegova snaga leži u eksplozivnom driblingu i odličnom "iznošenju" lopte, što ga čini opasnim u tranziciji i idealnim za timove sa brzim kontranapadima.

Đovani Leoni (iz Parme, 31 milion evra)



Đovani Leoni je fizički dominantan centralni odbrambeni igrač sa odličnom čitanjem igre i sposobnošću da izgrađuje akcije iz odbrane. Njegove glavne karakteristike uključuju snagu u vazdušnim duelima, tehničku sigurnost i liderske kvalitete, što ga čini perspektivnim mladim talentom za budućnost.

Armin Peci (iz Puškaš Akademije, 1,78 miliona evra)



Armin Peci je talentovani golman sa brzim refleksima i "komandnim prisustvom" u kaznenom prostoru. Nominovan je za nagradu Zlatni dečak kao jedan od najboljih mladih čuvara mreže. Njegove snage leže u smirenosti pod pritiskom i sposobnosti da sačuva mrežu, što ga, bar u ovom trenutkum, čini vrednim "dodatku na klupi" kada se o golmanskoj poziciji radi.

