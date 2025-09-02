Fudbal

TURSKI GIGANT NE STAJE! Brazilski golman Ederson nastavlja karijeru u Fenerbahčeu

Марко Паунић
Marko Paunić

02. 09. 2025. u 10:20

Dosadašnji golman Mančester sitija Brazilac Ederson nastaviće karijeru u Fenerbahčeu, saopštio je danas turski fudbalski klub.

Foto: Profimedia

Fenerbahče je u saopštenju naveo da je postigao dogovor sa Mančester sitijem o transferu brazilskog golmana u turski klub. Ederson je doputovao u Istanbul kako bi zvanično potpisao ugovor sa vicešampionom Turske.

Britanski mediji navode da je Fenerbahče za ovaj transfer izdvojio 12,1 milion funti.

Ederson (32) je bio član Mančester sitija od 2017. godine, a za engleski klub branio je na 372 meča. Sa Mančester sitijem je osvojio ukupno 18 trofeja.

"Želimo ti sve najbolje Edi", objavio je Mančester siti na svom zvaničnom sajtu.

