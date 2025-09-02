TURSKI GIGANT NE STAJE! Brazilski golman Ederson nastavlja karijeru u Fenerbahčeu
Dosadašnji golman Mančester sitija Brazilac Ederson nastaviće karijeru u Fenerbahčeu, saopštio je danas turski fudbalski klub.
Fenerbahče je u saopštenju naveo da je postigao dogovor sa Mančester sitijem o transferu brazilskog golmana u turski klub. Ederson je doputovao u Istanbul kako bi zvanično potpisao ugovor sa vicešampionom Turske.
Britanski mediji navode da je Fenerbahče za ovaj transfer izdvojio 12,1 milion funti.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ederson (32) je bio član Mančester sitija od 2017. godine, a za engleski klub branio je na 372 meča. Sa Mančester sitijem je osvojio ukupno 18 trofeja.
"Želimo ti sve najbolje Edi", objavio je Mančester siti na svom zvaničnom sajtu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
TEŠKO JE BEZ BOGDANA, JOKIĆ SE DANAS NEĆE FORSIRATI: Srbija nastavlja prvenstvo bez kapitena
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije će se u četvrtom kolu grupe "A" sastati sa Češkom.
01. 09. 2025. u 08:00
"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.
01. 09. 2025. u 15:24
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (0)