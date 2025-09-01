SADA I ZVANIČNO! Mančester se "rešio" Brazilca, Entoni karijeru nastavlja u Španiji
Mančester junajted se razišao sa Brazilcem Entonijem, te će ovaj napadač karijeru nastaviti u Betisu u kom je proveo drugu polusezon prošlog šampionata.
Posle dugih pregovora, brazilski krilni napadač prelazi u Betis za 25.000.000 evra.
"Crveni đavoli" su se zvanično oprostili od Antonija, ističući njegove statističke učinke u Betisu i zadovoljstvo što je transfer konačno realizovan.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Mančester junajted i Betis postigli su dogovor o trajnom transferu Antonija. Brazilski reprezentativac se pridružio klubu u kojem je proveo drugu polovinu prošle sezone na pozajmici, postigavši devet golova u 26 utakmica u svim takmičenjima - navodi se u saopštenju.
Antoni je zabeležio na 26 utakmica za Betis devet golova i pet asistencija.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
PRENOS, SRBIJA - ČEŠKA: Novi peh zadesio "orlove"!
01. 09. 2025. u 19:33 >> 21:30
"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
01. 09. 2025. u 15:24
TEŠKO JE BEZ BOGDANA, JOKIĆ SE DANAS NEĆE FORSIRATI: Srbija nastavlja prvenstvo bez kapitena
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije će se u četvrtom kolu grupe "A" sastati sa Češkom.
01. 09. 2025. u 08:00
"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.
01. 09. 2025. u 15:24
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (0)