SADA I ZVANIČNO! Mančester se "rešio" Brazilca, Entoni karijeru nastavlja u Španiji

Mančester junajted se razišao sa Brazilcem Entonijem, te će ovaj napadač karijeru nastaviti u Betisu u kom je proveo drugu polusezon prošlog šampionata.

Foto: Profimedia

Posle dugih pregovora, brazilski krilni napadač prelazi u Betis za 25.000.000 evra.

"Crveni đavoli" su se zvanično oprostili od Antonija, ističući njegove statističke učinke u Betisu i zadovoljstvo što je transfer konačno realizovan.

- Mančester junajted i Betis postigli su dogovor o trajnom transferu Antonija. Brazilski reprezentativac se pridružio klubu u kojem je proveo drugu polovinu prošle sezone na pozajmici, postigavši devet golova u 26 utakmica u svim takmičenjima - navodi se u saopštenju.

Antoni je zabeležio na 26 utakmica za Betis devet golova i pet asistencija.

