MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Crvena zvezda obavila najveći transfer u svojoj istoriji, pao rekord!

Najnovije vesti vezane za FK Crvena zvezda možda neće obradovati sve "delije", ali svakako su istorijske.

FOTO: FK Crvena zvezda

Naime, Zvezda ne samo da je prodala jednog od svojih najtalentovanijih fudbalera, a mladi Veljko Milosavljević će karijeru nastaviti u Premijer lige, već je taj transfer u Bornmut, vredan 15 miliona evra (i jedan "dodatak), najveći u klupskoj istoriji.

O tome koji su najveći transferi otkad Zvezda postoji - nešto niže u ovom tekstu, a evo kako se klub sa Marakane oprostio od Milosavljevića:

"Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji prvotimac crveno-belih Veljko Milosavljević novi fudbaler Bornmuta.

Postao je jedan od najtalentovanijih fudbalera svoje generacije, nakon što je prošao kroz omladinsku školu Zvezde, upisavši četrdeset dva nastupa i jedan gol za prvi tim. Veljo, hvala i želimo ti sreću u nastavku karijere!", ističu crveno-beli.

Kako "Novosti" saznaju, u kasu u Ljutice Bogdana stići će čak 15 miliona evra, plus 10% od sledećeg Milosavljevićevog transfera.

Bornmut je prošlu premijerligašku sezonu završio kao jedna od dve najveće senzacije prvenstva, imajući u vidu da je zauzeo deveto mesto.

Najskuplji transferi u istoriji FK Crvena zvezda

Do nedavnog odlaska Andrije Maksimovića u Lajpcig za 14 miliona, što je do danas bio rekord ni transfer na Marakani, najskuplje prodat igrač Crvene zvezde bio je Goran Drulić, koji je 2001. za 26 miliona maraka (13 miliona evra) otišao u Saragosu.

Za 24,8 miliona maraka, tj. 12,4 miliona evra, Dejan Stanković je 1998. prešao u Lacio.

Petu poziciju Zvezdine "večne liste" od danas drži Nemanja Radonjić sa 11 miliona evra za prelazak u marsejski Olimpik. Otprilike toliko je Zvezda zaradila, samo u nemačkim markama (dakle, oko 22 miliona te valute) kada je 1992. prodala svog legendarnog strelca Darka Pančeva, a kupac je bio Inter iz Milana.

Transfer Koste Nedeljkovića bio je vredan devet miliona, pa je onda sada sedmi na Zvezdinoj listi, ispred Strahinje Erakovića (osam miliona se slilo u kasu na Marakani od njegovog odlaska u Zenit), ali i Roberta Prosinečkog koji je za 16 miliona maraka, tj. osam miliona evra, prešao u Real Madrid 1991. godine.

A ukoliko je prodaja Koste Nedeljkovića Zvezdi donela 7,5 miliona evra (kao što tvrde pojedini mediji, uz dodatak da bi "milion i po iznosio bonus, relatavno lako dostižan - jer se radi o ne baš prevelikom broju utakmica u prvoj sezoni u Engleskoj", odakle se on brzo preselio u Nemačku), onda se zapravo izjednačio sa prodajom Dragana Stojkovića Piksija koji je za toliko novca, samo u nemačkim markama (15 miliona) prešao 1990. u Olimpik iz Marseja.

U svakom slučaju, na 12. mesto Zvezdine liste sada je spušten Marko Grujić (sedam miliona za odlazak u Liverpul 2016.), a prethodno je iz Top 10 ispao legendarni Dejan Rambo Petković, koji je za nešto malo manje novca sa Marakane 1995. godine otišao u madridski Real.

Dejan Rambo Petković / Foto N. Skenderija

Veljko Milosavljević - biografija i karijera

Rođen u Požarevcu, na Vidovdan, 28. jun 2007. srpski je fudbaler koji nastupa na poziciji centralnog defanzivca, štopera.

Milosavljević je za prvi tim Crvene zvezde debitovao kod šefa stručnog štaba Baraka Bahara na susretu šesnaestine finala Kupa Srbije za takmičarsku 2023/24. Na toj utakmici, odigranoj 18. oktobra 2023. godine, protiv kruševačkog Trajala, u igru je ušao u 79. minutu, zamenivši na terenu Aleksandra Dragovića. Time je postao treći najmlađi debitant u istoriji kluba, iza Ivana Ilića i Milka Đurovskog. Do kraja sezone nastupio je i protiv ekipe OFK Vršca, takođe u Kupu Srbije. Milosavljević je krajem septembra 2024. potpisao novi trogodišnji ugovor s klubom. Mesec dana kasnije je prvi put odigrao čitav susret s Tekstilcem, u okviru šesnaestine finala Kupa, prethodno debitovavši i u Superligi Srbije protiv niškog Radničkog.

Paralelno s prvim timom, tokom dela sezone je nastupao za omladinski sastav, ali i za Grafičar u Prvoj ligi Srbije. Usled odlska svih ostalih dotadašnjih štopera u sastavu, Milosavljević je od februara 2025. zaigrao u tandemu s Andrejem Đurićem, prethodno pozajmljenim Novom Pazaru. Oba fudbalera su tada zadovoljavala uslov za „bonus igrača”. Protiv Partizana je kao senior po prvi put nastupio na 175. večitom derbiju koji je završen rezultatom 3 : 3. Do kraja takmičarske sezone zabeležio je ukupno 17 nastupa za klub u oba takmičenja pod okriljem Fudbalskog saveza Srbije, doprinevši na taj način osvajanju duple krune. I narednu sezonu započeo je kao jedan od dvojice bonusa, uz Jovana Šljivića, na otvaranju prvenstva protiv ekipe ivanjičkog Javora. Ipak, iako je zaigrao i u borbama za Ligi šampiona, "delije" ga neće gledati u grupnoj fazi evropskog takmičenja, jer se seli u Englesku.

Reprezentacija

Za pionirsku reprezentaciju Srbije Milosavljević je debitovao u dvomeču s Bosnom i Hercegovinom tokom septembra 2021. Istog meseca, nešto ranije, pozvan je i u mlađu kadetsku reprezentaciju, kod selektora Aleksandra Lukovića. Na UEFA razvojnom turniru dobio je priliku da nosi kapitensku traku.

Početkom septembra 2022. Milosavljević je debitovao i za kadetsku reprezentaciju Srbije. S tom ekipom je izborio plasman na Evropsko prvenstvo i kasnije se našao na spisku selektora Lukovića za završni turnir. Ekipa Srbija je tada poražena od Poljske u četvrtfinalu. Nije bio u sastavu ekipe u prvoj fazi sledećeg ciklusa kvalifikacija.

Tokom proleća je ponovo nastupao za ekipu i bio strelac jednog od pogodaka u pobedi od 3:0 nad odgovarajućom reprezentacijom Turske. Time je Srbija ponovo ostvarila plasman na završni turnir.Poražena je od ekipe Portugalije u polufinalu tog takmičenja. U septembru 2024. dobio je poziv za učešće na Memorijalnom turniru „Stevan Ćele Vilotić”, kada je i debitovao za omladinsku reprezentaciju Srbije. Bio strelac jednog od pogodaka na prijateljskom susretu s ekipom Rusije sledećeg meseca.

Selektor mlade reprezentacije Srbije, Aleksandar Kolarov, naknadno je uvrstio Milosavljevića na spisak za provere protiv Bugarske i Grčke krajem maja i početkom juna 2025, umesto Bojana Kovačevića.

