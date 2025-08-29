ZVEZDAN TERZIĆ POSLE ŽREBA ZA LIGU EVROPE: Samo da izbegnemo Lil na početku, za sad svi ostaju

CRVENA zvezda je saznala osam protivnika sa kojima će igrati u Ligi Evrope. Nakon žreba se oglasio generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić.

On najpre analizirao rivale sa kojima će šampion Srbije odmeriti snage u drugom po kvalitetu evropskom takmičenju.

- Ovo je još jedna velika šansa da Crvena zvezda promoviše klub i srpski fudbal. Imamo vremena da se dobro spremimo. Verujemo u ovaj sastav, potrebno nam je samo vremena. Što se tiče žreba... Dobili smo dva portugalska kluba, znate šta oni znače u evropskom fudbalu. Zatim španskog i francuskog predstavnika. Tu su i četiri šampiona zemlje. Naš cilj je jasan, želimo da igramo i na proleće u Evropi - rekao je Terzić.

Ima i želje što se rasporeda tiče.

- Mnogo zavisi od rasporeda. Jako je važno da izbegnemo Lil na "Marakani" na početku. Dobro bi bilo da startujemo trijumfom zbog atmosfere oko kluba. Očekuje se da je za prolaz dalje potrebno 11 ili 12 bodova. Spremićemo se dobro.

Prelazni rok još uvek nije završen.

- Neće biti mnogo dešavanja. Možda dođe još jedan vezni igrač. Da li domaći ili stranac? Izabraćemo najbolju opciju za Zvezdu. Imamo mnogo igrača, normalno je da dolazi i do nezadovoljstva u svlačionici.

Dosta se priča o Veljku Milosavljeviću i mogućem transferu u Bornmut.

- Milosavljević ostaje. Ostaju svi. Za sada - zaključio je Terzić.

Podsetimo, Crvena zvezda narednu utakmicu igra u nedelju kada u 7. kolu Superlige Srbije gostuje Novom Pazaru.

