PLJUŠTE OTKAZI U ISTANBULU: Ole Gunar Solskjer nije više trener Bešiktaša
PLjUŠTE otkazi u Istanbulu. Fenerbahče se rastao Žozeom Murinjom, isto je uradio i Bešiktaš sa Ole Gunarom Solskjerom.
Uprava pomenutog turskog kluba je odlučila da se rastane sa Norvežaninom posle eliminacije iz Evrope od Lozane (1:2).
Bivši strateg Mančester junajteda je bio na klupi Bešiktaša od januara ove godine, potpisao je tada ugovor na godinu i po dana, otuda bi trebalo da dobije kompenzaciju zbog jednostranog raskida saradnje.
Podsetimo, klub iz Istanbula je u prvenstvu Turske odigrao jednu utakmicu i pobeđen je Ejupspor (2:1). Ipak, taj trijumf nije bio dovoljan da Solskjer sačuva posao nakon što klub neće učestvovati u Evropi.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
