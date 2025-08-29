Fudbal

PLJUŠTE OTKAZI U ISTANBULU: Ole Gunar Solskjer nije više trener Bešiktaša

Časlav Vuković

29. 08. 2025. u 12:56

PLjUŠTE otkazi u Istanbulu. Fenerbahče se rastao Žozeom Murinjom, isto je uradio i Bešiktaš sa Ole Gunarom Solskjerom.

ПЉУШТЕ ОТКАЗИ У ИСТАНБУЛУ: Оле Гунар Солскјер није више тренер Бешикташа

Foto: Profimedia

Uprava pomenutog turskog kluba je odlučila da se rastane sa Norvežaninom posle eliminacije iz Evrope od Lozane (1:2).

Bivši strateg Mančester junajteda je bio na klupi Bešiktaša od januara ove godine, potpisao je tada ugovor na godinu i po dana, otuda bi trebalo da dobije kompenzaciju zbog jednostranog raskida saradnje.  

Podsetimo, klub iz Istanbula je u prvenstvu Turske odigrao jednu utakmicu i pobeđen je Ejupspor (2:1). Ipak, taj trijumf nije bio dovoljan da Solskjer sačuva posao nakon što klub neće učestvovati u Evropi.

