NEKO ĆE REĆI "KRAH", ALI... Evo koja je dobra stvar što se Crvena zvezda "seli" u Ligu Evrope

FUDBALERI Crvene zvezde nisu uspeli da se ponovo plasiraju u Ligu šampiona. Od njih je bolji bio Pafos koji je u dvomeču slavio 3:2 (1:1 na Kipru) i tako srpskog šampiona poslao u Ligu Evrope.

Foto: Profimedia

Čak je i trener Zvezde Vladan Milojević u izlaganju nakon meča izneo od kolike je važnosti Crvene zvezde u Ligi Evrope, posebno kao jedinog srpskog predstavnika u evropskim takmičenjima.

- Mi smo tu gde jesmo, ostali smo jedini srpski klub (na međunarodnoj sceni). Ostaje nam sad da igramo za nas i naše navijače, za Srbiju - čime je upravo nagovestio važnost prikupljanja bodova za srpski fudbal, za neke naredne evropske izazove koji čekaju ovdašnje klubove.

Neće ipak nimalo naivno biti ni takmičenje u drugom po jačini takmičenja. U prvom šeširu od devet ekipa pet je u prošloj sezoni nastupalo u Ligi šampiona.

Prvi šešir činiće: Roma, Porto, Rendžers, Fejenord, Lil, Dinamo Zagreb, Betis, Salcburg i Aston Vila (Roma, Porto, Rendžers i Betis nisu nastupali u Ligi šampiona). Zvezda se nalazi u drugom šeširu.

Generalno gledano Protivnici u Ligi Evrope nisu toliko atraktivni kao u Ligi šampiona, a samim tim nisu ni toliko moćni, pa je veća verovatnoća da Zvezda ostvari dobar rezultat i plasman u plej-of.

Tokom ligaške faze, svaka pobeda donosi 500 bodova za nacionalni koeficijent, dok svaki remi donosi 250, što bi moglo biti značajno, u slučaju da crveno-beli imaju dobre rezultate u ovom takmičenju.

Takođe, vredi istaći da bi Zvezda mogla da napreduje i što se klupskog koeficijenta tiče, s obzirom na to da svaka pobeda nosi 2.000 bodova, a remi 1.000.

Zanimljiv je i podatak da je od 36 klubova učesnika ovogodišnje Lige Evrope čak 11 nastupalo u Ligi šampiona, što svakako govori o kvalitetu Lige Evrope.

