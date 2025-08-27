NEKO ĆE REĆI "KRAH", ALI... Evo koja je dobra stvar što se Crvena zvezda "seli" u Ligu Evrope
FUDBALERI Crvene zvezde nisu uspeli da se ponovo plasiraju u Ligu šampiona. Od njih je bolji bio Pafos koji je u dvomeču slavio 3:2 (1:1 na Kipru) i tako srpskog šampiona poslao u Ligu Evrope.
Čak je i trener Zvezde Vladan Milojević u izlaganju nakon meča izneo od kolike je važnosti Crvene zvezde u Ligi Evrope, posebno kao jedinog srpskog predstavnika u evropskim takmičenjima.
- Mi smo tu gde jesmo, ostali smo jedini srpski klub (na međunarodnoj sceni). Ostaje nam sad da igramo za nas i naše navijače, za Srbiju - čime je upravo nagovestio važnost prikupljanja bodova za srpski fudbal, za neke naredne evropske izazove koji čekaju ovdašnje klubove.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Neće ipak nimalo naivno biti ni takmičenje u drugom po jačini takmičenja. U prvom šeširu od devet ekipa pet je u prošloj sezoni nastupalo u Ligi šampiona.
Prvi šešir činiće: Roma, Porto, Rendžers, Fejenord, Lil, Dinamo Zagreb, Betis, Salcburg i Aston Vila (Roma, Porto, Rendžers i Betis nisu nastupali u Ligi šampiona). Zvezda se nalazi u drugom šeširu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Generalno gledano Protivnici u Ligi Evrope nisu toliko atraktivni kao u Ligi šampiona, a samim tim nisu ni toliko moćni, pa je veća verovatnoća da Zvezda ostvari dobar rezultat i plasman u plej-of.
Tokom ligaške faze, svaka pobeda donosi 500 bodova za nacionalni koeficijent, dok svaki remi donosi 250, što bi moglo biti značajno, u slučaju da crveno-beli imaju dobre rezultate u ovom takmičenju.
Takođe, vredi istaći da bi Zvezda mogla da napreduje i što se klupskog koeficijenta tiče, s obzirom na to da svaka pobeda nosi 2.000 bodova, a remi 1.000.
Zanimljiv je i podatak da je od 36 klubova učesnika ovogodišnje Lige Evrope čak 11 nastupalo u Ligi šampiona, što svakako govori o kvalitetu Lige Evrope.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
27. 08. 2025. u 08:36
BRUKA I SRAMOTA! Evo kako je pretučen fudbaler Crvene zvezde
27. 08. 2025. u 13:19
HRVATI GRME! Srbi i Crnogorci im zabili nož u leđa
27. 08. 2025. u 11:51
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)