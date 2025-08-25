"E, JEDVA ČEKAMO!" Rade Krunić o Pafos - Zvezda, crveno-beli baš "naoštreni" za revanš Kipranima i prolazak u Ligu šampiona
Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić izjavio je danas da igrači "crveno-belih" jedva čekaju meč protiv Pafosa i dodao da veruje da njegov tim može da se plasira u Ligu šampiona.
Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće u utorak od 21 čas ekipi Pafosa u revanš meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona. Kiprani su u prvoj utakmici, koja je odigrana 19. avgusta u Beogradu, pobedili rezultatom 2:1.
*Do 10.000, bez depozita!
"Mislim da ne može postojati bitnija i važnija utakmica od ove, jer je u pitanju ulazak u Ligu šampiona. Naravno, mi smo došli spremniji u odnosu na prošli duel i kao u svim utakmicama želja nije upitna. Ali, treba dobro raspodeliti snagu, biti pametan na terenu, odluke donositi srcem i glavom", rekao je Krunić na konferenciji za medije.
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
On je izjavio da veruje u plasman u Ligu šampiona.
*Do 10.000, bez depozita!
"Skoncentrisan sam na utakmicu kao i svi moji saigrači. Jedva čekamo meč, jer mislim da mi fudbaleri profesionalci živimo za ovakve megdane. Moja partija iz Poznanja protiv Leha nije bitna, koliko je bitna ekipa, da ponovimo tu partiju. Onda se sigurno prolaz ne bi dovodio u pitanje, ali, naravno imamo protivnika protiv nas koji je pokazao da može da igra na visokom nivou. Siguran sam da ako budemo igrali kako treba, kako znamo, onda prolazak u Ligu šampiona ne treba dovoditi u pitanje", dodao je fudbaler Zvezde.
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
"Mislim da smo i pre prvog duela analizirali i ništa nas nije iznenadilo od strane Pafosa, ali mislim da smo izgubili dosta duela, nekih drugih lopti, gde nismo odgovorili na adekvatan način. Siguran sam da će naravno i to da bude od velikog značaja. Trebalo bi u suštini da smanjimo tranzicije, njihove kontre, da igramo smirenije i pametnije iako smo u rezultatskom deficitu, ne treba da srljamo u pobedu. Ima dovoljno vremena, a s obzirom na to kakvu ekipu i igrače imamo, mislim da imamo vremena za preokret", naveo je Krunić.
On je naglasio da u svakoj utakmici oseća odgovornost.
"U ovoj ponajviše, jer je od takve važnosti, bilo mi je teško što nisam mogao da igram prošlu utakmicu i što sam na tako naivan način propustio taj prvi duel. Sigurno mi je pomoglo u nekom motivacionom pogledu, imao sam više vremena za odmor, da se pripremim i fizički i mentalno za naredni duel. Jedva čekam da počne utakmica i nadam se da ćemo proslaviti na kraju", zaključio je Krunić.
Bolji iz duela između Zvezde i Pafosa igraće u grupnoj fazi Lige šampiona, dok će poraženi nastaviti takmičenje u grupnoj fazi Lige Evrope.
Ne propustite!
KIPRANI ZATEČENI: Saznali koliko "delija" dolazi na Pafos - Crvena zvezda u završnoj borbi za Ligu šampiona!
DVE SJAJNE VESTI ZA ZVEZDU! Vladan Milojević pred Pafos - Zvezda obradovao "delije"
Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli
Preporučujemo
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
25. 08. 2025. u 14:10 >> 18:55
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa
24. 08. 2025. u 18:58
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?
24. 08. 2025. u 20:01
DRAMA NA "SENT DžEJMSIS PARKU": Transfera Aleksandera Isaka baca senku na veliki premijerligaški derbi
DRUGO kolo Premijer lige zatvoriće obračun Njukasla i Liverpula koji ukršatju koplja na "Sent Džejmsis parku" od 21.00.
25. 08. 2025. u 08:55
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.
25. 08. 2025. u 14:10 >> 18:55
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)