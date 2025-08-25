"E, JEDVA ČEKAMO!" Rade Krunić o Pafos - Zvezda, crveno-beli baš "naoštreni" za revanš Kipranima i prolazak u Ligu šampiona

Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić izjavio je danas da igrači "crveno-belih" jedva čekaju meč protiv Pafosa i dodao da veruje da njegov tim može da se plasira u Ligu šampiona.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće u utorak od 21 čas ekipi Pafosa u revanš meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona. Kiprani su u prvoj utakmici, koja je odigrana 19. avgusta u Beogradu, pobedili rezultatom 2:1.





"Mislim da ne može postojati bitnija i važnija utakmica od ove, jer je u pitanju ulazak u Ligu šampiona. Naravno, mi smo došli spremniji u odnosu na prošli duel i kao u svim utakmicama želja nije upitna. Ali, treba dobro raspodeliti snagu, biti pametan na terenu, odluke donositi srcem i glavom", rekao je Krunić na konferenciji za medije.



On je izjavio da veruje u plasman u Ligu šampiona.





"Skoncentrisan sam na utakmicu kao i svi moji saigrači. Jedva čekamo meč, jer mislim da mi fudbaleri profesionalci živimo za ovakve megdane. Moja partija iz Poznanja protiv Leha nije bitna, koliko je bitna ekipa, da ponovimo tu partiju. Onda se sigurno prolaz ne bi dovodio u pitanje, ali, naravno imamo protivnika protiv nas koji je pokazao da može da igra na visokom nivou. Siguran sam da ako budemo igrali kako treba, kako znamo, onda prolazak u Ligu šampiona ne treba dovoditi u pitanje", dodao je fudbaler Zvezde.







"Mislim da smo i pre prvog duela analizirali i ništa nas nije iznenadilo od strane Pafosa, ali mislim da smo izgubili dosta duela, nekih drugih lopti, gde nismo odgovorili na adekvatan način. Siguran sam da će naravno i to da bude od velikog značaja. Trebalo bi u suštini da smanjimo tranzicije, njihove kontre, da igramo smirenije i pametnije iako smo u rezultatskom deficitu, ne treba da srljamo u pobedu. Ima dovoljno vremena, a s obzirom na to kakvu ekipu i igrače imamo, mislim da imamo vremena za preokret", naveo je Krunić.



On je naglasio da u svakoj utakmici oseća odgovornost.



"U ovoj ponajviše, jer je od takve važnosti, bilo mi je teško što nisam mogao da igram prošlu utakmicu i što sam na tako naivan način propustio taj prvi duel. Sigurno mi je pomoglo u nekom motivacionom pogledu, imao sam više vremena za odmor, da se pripremim i fizički i mentalno za naredni duel. Jedva čekam da počne utakmica i nadam se da ćemo proslaviti na kraju", zaključio je Krunić.



Bolji iz duela između Zvezde i Pafosa igraće u grupnoj fazi Lige šampiona, dok će poraženi nastaviti takmičenje u grupnoj fazi Lige Evrope.



