Fudbal

KIPRANI ZATEČENI: Saznali koliko "delija" dolazi na Pafos - Crvena zvezda u završnoj borbi za Ligu šampiona!

Новости онлине

25. 08. 2025. u 15:14

Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a iako konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra u utorak, navijači crveno-belih u velikom broju kreću na to gostovanje.

КИПРАНИ ЗАТЕЧЕНИ: Сазнали колико делија долази на Пафос - Црвена звезда у завршној борби за Лигу шампиона!

FOTO: FK Crvena zvezda

Nakon što je Zvezda izgubila od Pafosa u Beogradu, "delije" su rešile da i pored relativno malog stadiona na kome se igra drugi susret, pođu u priličnom broju da bodre svoje ljubimce.

Utakmica Pafos - Crvena zvezda igra se u Limasolu, na stadionu "Alfamega" koji inače prima 11.000 gledalaca ali je ovoga puta u opticaju 8.000 karata.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Prema propisima UEFA gostima je, ako to požele, neophodno obezbediti ulaznice za pet odsto kapaciteta, pa se očekivalo da će do 400 "delija" biti na tribini, ali..

Evo kako je o tome za kiparski "Sport FM radio" govorio portparol Pafosa, Hrisforos Mateu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

- Zvezdi se vraćaju neki važni igrači, tako da moramo da budemo oprezni. Usmeno nam je rečeno (iz Zvezde) da su oni prodali sve karte koje su im bile na raspolaganju, tako da verujemo da će na svojoj strani imati oko 600 prijatelja kluba - istakao je Mateu, otkrivši da će zvezdaša biti za 50% više nego što se isprva mililo.

A kako će prijatelji kluba, "delije", bodriti crveno-bele, i kako će se odvijati ta poslednja borba za plasman u Ligu šampiona, pratite u utorak od 21 sat uz prenos uživo na sportskim stranicama portala "Novosti".

Ne propustite!

A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde (VIDEO)

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 1

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)

HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)