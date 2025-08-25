KIPRANI ZATEČENI: Saznali koliko "delija" dolazi na Pafos - Crvena zvezda u završnoj borbi za Ligu šampiona!
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a iako konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra u utorak, navijači crveno-belih u velikom broju kreću na to gostovanje.
Nakon što je Zvezda izgubila od Pafosa u Beogradu, "delije" su rešile da i pored relativno malog stadiona na kome se igra drugi susret, pođu u priličnom broju da bodre svoje ljubimce.
Utakmica Pafos - Crvena zvezda igra se u Limasolu, na stadionu "Alfamega" koji inače prima 11.000 gledalaca ali je ovoga puta u opticaju 8.000 karata.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Prema propisima UEFA gostima je, ako to požele, neophodno obezbediti ulaznice za pet odsto kapaciteta, pa se očekivalo da će do 400 "delija" biti na tribini, ali..
Evo kako je o tome za kiparski "Sport FM radio" govorio portparol Pafosa, Hrisforos Mateu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Zvezdi se vraćaju neki važni igrači, tako da moramo da budemo oprezni. Usmeno nam je rečeno (iz Zvezde) da su oni prodali sve karte koje su im bile na raspolaganju, tako da verujemo da će na svojoj strani imati oko 600 prijatelja kluba - istakao je Mateu, otkrivši da će zvezdaša biti za 50% više nego što se isprva mililo.
A kako će prijatelji kluba, "delije", bodriti crveno-bele, i kako će se odvijati ta poslednja borba za plasman u Ligu šampiona, pratite u utorak od 21 sat uz prenos uživo na sportskim stranicama portala "Novosti".
Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli
Preporučujemo
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
25. 08. 2025. u 14:10
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa
24. 08. 2025. u 18:58
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?
24. 08. 2025. u 20:01
DRAMA NA "SENT DžEJMSIS PARKU": Transfera Aleksandera Isaka baca senku na veliki premijerligaški derbi
DRUGO kolo Premijer lige zatvoriće obračun Njukasla i Liverpula koji ukršatju koplja na "Sent Džejmsis parku" od 21.00.
25. 08. 2025. u 08:55
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.
25. 08. 2025. u 14:10
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)