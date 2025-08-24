PARTIZAN igra veoma dobro na startu sezone i u seriji je od četiri pobede u Superligi Srbije. Crno-beli će pokušati da nastave sjajan niz u Nišu protiv Radničkog. Utakmicu koja se igra na stadionu "Čair" možete pratiti u prenosu na portalu "Novosti".

FOTO: M. Vukadinović

Radnički - Partizan (početak, 19.30)

Sastavi timova:

Radnički (3-4-2-1): Manojlović - Jamkam, Vitas, Pavlović - Petrović, Srećković, V. Ilić, Mijailović - M. Ilić, Bosić - Belaković.

Partizan (4-1-4-1): M. Milošević - Roganović, Milić, Simić, Jurčević - Dragojević - Sek, Vukotić, Ugrešić, Trifunović - J. Milošević.

Uoči meča:

"Parni valjak" je posebno dobro izgledao u poslednje dve utakmica u kojima je postigao ukupno 12 golova, jer je trijumfovao protiv Napretka sa 7:2 i IMT-a (5:1). Pre toga bio je bolji od Železničara (1:0) i Radničkog 1923 (2:1).

Radnički je skupio samo četiri boda iz pet utakmica, a imaju dva vezana poraza, pobedili su samo Mladost (3:1) i remizirali su sa Čukaričkim (1:1).

Nišlije su čak i smenili trenera. Sezonu je na klupi počeo Slavko Matić, ali je zbog loših rezultata smnjen i zamenio ga je Tomislav Sivić.

Vredi istaći da je Partizan prošle sezone na jugu Srbije slavio sa 1:0 pogotkom koji je postigao Aleksandar Šćekić koji više nije u klubu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“