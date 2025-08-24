VAR SUDIJA PRAVI ŠOK: Poznato ko sudi meč Pafos - Zvezda
Engleski arbitar Majkl Oliver delegiran je za glavnog sudiju revanš meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Pafosa.
Pored Olivera, pomoćnici će mu biti Stjuart Bart i Li Bets.
Međutim posebnu pažnju privlači VAR sudija Stuart Atvel i njegov pomoćnik Džared Atlet. Australijanac koji je deo sudijskog tima Majkla Olivera od 2019. godine.
OLIVER SUDIO ZVEZDI DVA PUTA
Ovo će biti treći put da Oliver sudi Crvenoj zvezdi. Prvi put je to bilo 2021. godine protiv Kluža u Rumuniji. Slavio je tada srpski tim 2:1. Drugi put sudio je prošle sezone u Ligi šampiona kada je Zvezda poražena od Benfike 2:1.
