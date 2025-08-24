Fudbal

ZVEZDA ZARADILA MILIONE! Crveno-beli se obogatili prodajom ovih fudbalera!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 08. 2025. u 11:20

Klub sa "Marakane" inkasirao je ukupno 1.500.000 evra od tri različita transfera, i to zahvaljujući mudro postavljenim klauzulama i mehanizmima koje propisuje Evropska kuća fudbala (UEFA).

FOTO: FK Crvena zvezda

Bez ijednog direktnog izlaznog transfera iz aktuelnog tima, barem u ovom slučaju, crveno-beli su napunili kasu na osnovu igrača koji su nekada nosili njihov dres.

Zvezdi je pripalo 750.000 evra od transfera Viktora Radojevića iz TSC-a u Čikago vrednog milion i po evra, 550.000 od prelaska 

Nikole Krstovića iz Lećea u Atalantu "teškog" 25 miliona evra i 200.000 evra od transfera Nikole Stamenića iz Notingem Foresta u Svonsi koji je vredan 5,5 miliona evra.

