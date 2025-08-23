BLAGOJEVIĆ PRED RADNIČKI: Idemo u Niš da nastavimo seriju pobeda
TRENER fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je pred gostovanje Radničkom da će njegova ekipa u Nišu pokušati da nastavi niz bez poraza, ali i produži seriju pobeda u Superligi.
Crno-beli u meču 6. kola prvenstva gostuju u Nišu u nedelju od 19.30, posle maksimalnog učinka u četiri odigrana susreta.
- Imali smo posle više nedelja normalan mikrociklus. Odavno nismo imali toliko vremena da se odmorimo i da radimo neke stvari razdvojeno, i što se tiče fizičkih i što se tiče taktičkih detalja. Orni smo, ambiciozni, idemo u Niš spremni da nastavimo niz bez poraza, ali i seriju pobeda koja bi nam omogućila da ostanemo u vrhu. To nam je namera i nemamo dilemu, iako je ispred nas jako teška utakmica - rekao je Blagojević na konferenciji za medije koja je održana ove subote u Humskoj.
Ne očekuje trener "parnog valjka" nimalo lak meč iako je Radnički osvojio samo četiri boda u pet odigranih utakmica i ima dva vezana poraza.
- Očekuje nas velika borba, jer igrači Radničkog imaju zavidan staž, predvođeni iskusnim trenerom Tomislavom Sivićem, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Siguran sam da će i oni imati svoj plan. Naša ideja i želja je da idemo da se nadigravamo, da se pokažemo, da zadržimo standarde koje smo do sada postavili.
Novi trener Nišlija Tomislav Sivić je u najavi meča ishvalio trenera Blagojevića i igrače Partizana.
- Prvo, hvala kolegi Siviću, uvek prija kad čujete pohvale na sopstveni račun i račun ekipe koju vodite, pogotovo kad dolaze od struke. Jako mi je drago ako ostavljamo takav utisak. Moram da kažem da smo apsolutno svesni i kvaliteta i nedostataka. Pokušavam igračima da prenesem da nikad niste tako dobri kao kad vas hvale posle pobede, ali ni tako loši kao kad vas kritikuju posle poraza.
Partizan je nanizao četiri pobede u Superligi, ali Blagojević ističe da je normalno da mlada ekipa ima oscilacije.
- Siguran sam da nećemo pobeđivati svaku utakmicu, koliko god ja to voleo. Jako je malo iskustva u ovoj ekipi, a mnogo je oscilacija. Bez obzira na trenutni pozitivan eho oko ekipe, to nas očekuje. Da podsetim da je pre samo mesec i po dana bilo mnogo skeptičnih kad je ova ekipa u pitanju. To se promenilo. Siguran sam da će biti oscilacija, a ja apelujem na sve da ostanemo zajedno i u trenucima kad to ne bude izgledalo kako bi trebalo, i igrački i rezultatski. Nadam se da će toga biti što manje - zaključio je Blagojević.
Podsetimo, utakmica Radnički - Partizan igra se u nedelju od 19.30 na stadionu "Čair".
