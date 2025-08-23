Fudbal

BLAGOJEVIĆ PRED RADNIČKI: Idemo u Niš da nastavimo seriju pobeda

Танјуг

23. 08. 2025. u 15:16

TRENER fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je pred gostovanje Radničkom da će njegova ekipa u Nišu pokušati da nastavi niz bez poraza, ali i produži seriju pobeda u Superligi.

БЛАГОЈЕВИЋ ПРЕД РАДНИЧКИ: Идемо у Ниш да наставимо серију победа

FOTO: M. Vukadinović

Crno-beli u meču 6. kola prvenstva gostuju u Nišu u nedelju od 19.30, posle maksimalnog učinka u četiri odigrana susreta. 

- Imali smo posle više nedelja normalan mikrociklus. Odavno nismo imali toliko vremena da se odmorimo i da radimo neke stvari razdvojeno, i što se tiče fizičkih i što se tiče taktičkih detalja. Orni smo, ambiciozni, idemo u Niš spremni da nastavimo niz bez poraza, ali i seriju pobeda koja bi nam omogućila da ostanemo u vrhu. To nam je namera i nemamo dilemu, iako je ispred nas jako teška utakmica - rekao je Blagojević na konferenciji za medije koja je održana ove subote u Humskoj.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ne očekuje trener "parnog valjka" nimalo lak meč iako je Radnički osvojio samo četiri boda u pet odigranih utakmica i ima dva vezana poraza. 

- Očekuje nas velika borba, jer igrači Radničkog imaju zavidan staž, predvođeni iskusnim trenerom Tomislavom Sivićem, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Siguran sam da će i oni imati svoj plan. Naša ideja i želja je da idemo da se nadigravamo, da se pokažemo, da zadržimo standarde koje smo do sada postavili.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Novi trener Nišlija Tomislav Sivić je u najavi meča ishvalio trenera Blagojevića i igrače Partizana.

- Prvo, hvala kolegi Siviću, uvek prija kad čujete pohvale na sopstveni račun i račun ekipe koju vodite, pogotovo kad dolaze od struke. Jako mi je drago ako ostavljamo takav utisak. Moram da kažem da smo apsolutno svesni i kvaliteta i nedostataka. Pokušavam igračima da prenesem da nikad niste tako dobri kao kad vas hvale posle pobede, ali ni tako loši kao kad vas kritikuju posle poraza. 

Partizan je nanizao četiri pobede u Superligi, ali Blagojević ističe da je normalno da mlada ekipa ima oscilacije. 

- Siguran sam da nećemo pobeđivati svaku utakmicu, koliko god ja to voleo. Jako je malo iskustva u ovoj ekipi, a mnogo je oscilacija. Bez obzira na trenutni pozitivan eho oko ekipe, to nas očekuje. Da podsetim da je pre samo mesec i po dana bilo mnogo skeptičnih kad je ova ekipa u pitanju. To se promenilo. Siguran sam da će biti oscilacija, a ja apelujem na sve da ostanemo zajedno i u trenucima kad to ne bude izgledalo kako bi trebalo, i igrački i rezultatski. Nadam se da će toga biti što manje - zaključio je Blagojević.

Podsetimo, utakmica Radnički - Partizan igra se u nedelju od 19.30 na stadionu "Čair".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu