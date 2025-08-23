"NADIGRALI SU ČUKARIČKI I TSC: Trener Železničara ovako najavio duel sa Radnikom

Trener Železničar Radomir Koković izneo je očekivanja pred gostovanje Radniku u Surdulici u šestom kolu Super lige Srbije.

– Gostujemo ekipi koja je u dve utakmice kod kuće ozbiljno nadigrala Čukarički i TSC, ekipe koje su nominalno po renomeu u vrhu našeg fudbala, tako da nas ne očekuje nimalo lak zadatak, naprotiv, očekuje nas veoma težak posao na vrućem gostujućem terenu. Moram i to da napomenem, ekipa Radnika deluje da igra sa puno više energije, sa puno više želje kod kuće, što je negde i normalno – rekao je Koković na startu obraćanja.

Potom je dodao:

– Pokušaćemo da se adaptiramo na tu njihovu energiju, na tu želju. Da minimum mi energetski budemo na istom nivou i mislim da će to biti jedan od ključeva i jedan od preduslova da ostvarimo povoljan rezultat za nas. Što se nas tiče, mislim da smo podigli formu u zadnjih nekoliko kola, imamo neku uzlaznu putanju i na nama je da to zadržimo i dodatno unapredimo. Imamo nekoliko kadrovskih problema što se tiče povreda. Ne verujem da će svi igrači biti na raspolaganju za utakmicu, ali ko god da bude bio u protokolu i ko god počne utakmicu, sigurno je spreman da da maksimum. Tako da, bez obzira na to sa kakvim timom mi izađemo, mi ćemo pokušati da se predstavimo u najboljem svetlu.

Železničar je u prethodna dva meča upisao pobede, uz sedam datih golova.



– Verujem da je to došlo kao plod nekog kontinuiteta i kao plod nekog rada. Mi se nismo fokusirali na taj ofanzivni deo i na završnicu u nekoj preteranoj meri, mi smo radili kao i sada, samo što je taj proces trajao malo duže, malo nam je trebalo vremena da uđemo u neki ritam. Zadovoljan sam i ofanzivnim delom tima, zadovoljan sam i defanzivnim delom tima, odnosno ofanzivnim i defanzivnim fazama igre. Mi smo u ovom trenutku, takođe, primili samo tri gola u pet kola, što nije mala stvar. Pokušaćemo da održimo taj defanzivni ritam u smislu intenziteta, u smislu discipline. A što se tiče ofanzivnog dela igre, pokušaćemo da, naravno, pod broj jedan postavimo kontrolu, broj dva uđemo u dovoljan broj šansi i broj tri pokušamo da realizujemo što veći broj šansi. Nadam se da će to biti slučaj kao i u prethodne dve utakmice.



Mnogi igrači su u uzlaznoj formi, a mladi Jovan Milosavljević je u prethodna dva kola izabran u najbolji tim Superlige.



– Ne bih se mnogo bavio pojedincima. Poenta priče je da, ako smo mi timski na jednom zadovoljavajućem nivou, ako radimo prave stvari, uvek će tim da izbaci pojedinca. Prethodna dva kola je to bio Joca, u sledećim nekim će biti neko drugi – zaključio je Koković.



Utakmica Radnik – Železničar igra se u nedelju od 19 sati.