EVO KAKO DO BESPLATNIH KARATA ZA SRBIJA - ENGLESKA! Najnovije vesti o spektakli u kvalifikacijama za Mundijal
Srbija i Engleska uskoro igraju u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu, a Fudbalski savez Srbije saopštio je sjajnu vest.
FSS se oglasio sledećim saopštenjem:
Besplatne karte za Srbija - Engleska
"Godinama uz svoje idole u nacionalnom dresu Srbije, bez obzira na protivnika, grad u kojem se igra utakmica ili značaj iste – najmlađi su uvek tu.
Uprkos velikom interesovanju za utakmicu sa Engleskom, Fudbalski savez Srbije nije mogao da kroz besplatne karte ne nagradi budućnost srpskog fudbala i sve one koji treniraju fudbal maštajući da jednog dana postanu novi Mitrović, Vlahović, Milenković, Pavlović, Lukić...
Zato pozivamo sve škole fudbala i fudbalske klubove, koji rade sa decom uzrasta od 6 do 12 godina širom Srbije, da dođu na najvažniju utakmicu pred domaćom publikom koju Orlovi igraju u kavalifikacijama za odlazak na Svetsko prvenstvo, protiv selekcije Engleske, koja se igra na stadionu „Rajko Mitić” u utorak, 9. septembra, sa početkom u 20 sati i 45 minuta.
Kako do besplatnih ulaznica?
Sve što je potrebno jeste da se predstavnik fudbalskog kluba ili škole fudbala javi na e-mail adresu velibor.djuric@fss.rs
Prijave su moguće do popune kapaciteta od 2000 besplatnih ulaznica za istočnu i južnu tribinu. Prijava je validna samo u slučaju zvaničnog odgovara sa mejl adrese FS Srbije, uz napomenu da je princip za dodelu ulaznica hronološki, odnosno da se mesta popunjavaju redosledom po kojem prijave stižu.
Podaci koji su neophodni za dobijanje besplatnih karata:
• naziv fudbalskog kluba ili škole fudbala
• ime i prezime punoletne odgovorne osobe ispred grupe dece, ne veće od 15 članova (za veće grupe obavezno je prijaviti dva ili više odgovornih punoletnih lica)
• matični broj odgovornog punoletnog lica
• kontakt telefon Ulaznice se mogu preuzeti na dan utakmice, 9. septembra, ispred ulaza na južnu tribinu, sektor 1, kod volontera Fudbalskog saveza Srbije. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na istu e-mail adresu na koju budete slali svoju prijavu", ističu u srpskoj kući fudbala.
Samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).
|Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
|Meč
|Pobeda
|Remi
|Poraz
|G. razl.
|Bod.
|Engleska
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|Albanija
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|Srbija
|2
|1
|1
|0
|3:0
|4
|Letonija
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|Andora
|4
|0
|0
|4
|0:8
|0
