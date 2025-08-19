A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde (VIDEO)

Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra sledeće sedmice. Ipak, navijači crveno-belih nisu okrenuli leđa svojim ljubimcima.

FOTO: Ata images

Nakon što je Zvezda izgubila od Pafosa u Beogradu, "delije" su, dok je ostatak publike odlazi sa stadiona - ostale na "severu" i - pevale fudbalerima.

Evo kako je ta podrška izgledala:

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli