A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde (VIDEO)
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra sledeće sedmice. Ipak, navijači crveno-belih nisu okrenuli leđa svojim ljubimcima.
Nakon što je Zvezda izgubila od Pafosa u Beogradu, "delije" su, dok je ostatak publike odlazi sa stadiona - ostale na "severu" i - pevale fudbalerima.
Evo kako je ta podrška izgledala:
