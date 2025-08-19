Fudbal

A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde (VIDEO)

Новости онлине

19. 08. 2025. u 23:14

Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra sledeće sedmice. Ipak, navijači crveno-belih nisu okrenuli leđa svojim ljubimcima.

А ПОСЛЕ ЗВЕЗДА - ПАФОС... Ево шта су урадиле делије играчима Звезде (ВИДЕО)

FOTO: Ata images

Nakon što je Zvezda izgubila od Pafosa u Beogradu, "delije" su, dok je ostatak publike odlazi sa stadiona - ostale na "severu" i - pevale fudbalerima.

Evo kako je ta podrška izgledala:

 

Ne propustite!

"SABIJENI SMO UZA ZID!" Vladan Milojević posle Crvena zvezda - Pafos: Ako hoćemo da igramo Ligu šampiona...

"BIO SAM MEĐU NAJGORIMA NA TERENU!" Mirko Ivanić o Zvezda - Pafos: Imaćemo čemu da se nadamo samo u jednom slučaju.

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEVEROVATAN MEČ NA MARAKANI! Crvena zvezda izgubila od Pafosa, Liga šampiona moguća samo uz podvig na Kipru!
Fudbal

0 24

NEVEROVATAN MEČ NA MARAKANI! Crvena zvezda izgubila od Pafosa, Liga šampiona moguća samo uz podvig na Kipru!

Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a konačan rezultat, 1:2 svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra sledeće sedmice. Ipak, posle svega viđenog u ovom duelu (a bilo je i poništenih golova i poništenih odluka o penalu), crveno-beli imaju čemu da se nadaju na Kipru. Tamko će isti rivali odmeriti snage u utorak 26. avgusta od 21 sat, kada će i pasti odluka koji će od ova dva tima igrati u elitnom klupskom nadmetanju UEFA, a ko će, kao poraženi, preći u grupnu fazu Lige Evrope. Da bi prošla u Ligu šampiona, Zvezda mora ili da pobedi sa dva razlike u revanšu, ili sa jedan, pa da sa penala eliminiše ovog vrlo nezgodnog, a vrlo iskusnog suaprnika.

19. 08. 2025. u 23:00 >> 23:00

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu

MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu